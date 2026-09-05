Τάνκερ του Ιράν χτυπήθηκε από αμερικανικούς πυραύλους στο νησί Χαργκ – Αναφορές για εκκένωση

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο, καθώς πετρελαιοφόρο που βρισκόταν ανοιχτά του νησιού Χαργκ επλήγη από αμερικανικούς πυραύλους, όπως μεταδίδουν ιρανικά Μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό πετρελαιοφόρο δέχτηκε πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή του Χαργκ, σύμφωνα με το Student News Network (SNN). Νεότερη αναφορά του ιρανικού ειδησεογραφικού μέσου Khabar Fouri υποστηρίζει ότι το πλοίο χτυπήθηκε από τέσσερις αμερικανικούς πυραύλους και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του πλοίου, το πλήρωμα ή την έκταση των ζημιών.