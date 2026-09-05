Τραμπ: «Παιχνιδάκι» το Ιράν - Ελέγχουμε τη Βενεζουέλα και το Ορμούζ

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ εξαπολύουν «σποραδικά πλήγματα» και «δεν πολεμούν αυτήν τη στιγμή»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ: «Παιχνιδάκι» το Ιράν - Ελέγχουμε τη Βενεζουέλα και το Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε χθες Παρασκευή να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε κι αυτό», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε δηλώσει ότι δεν θα αποκαλούσε «πόλεμο» τη σύγκρουση στο Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ εξαπολύουν «σποραδικά πλήγματα» και «δεν πολεμούν αυτήν τη στιγμή». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατίσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και, ουσιαστικά, έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε.

Όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τον όρο «παιχνιδάκι», δεδομένου ότι 18 αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, φανερά ενοχλημένος ο Τραμπ επιχείρησε μια σύγκριση με τους πολέμους στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν. «Δεν νομίζω ότι έχει σημασία πως θα το αποκαλέσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

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