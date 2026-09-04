ΗΠΑ: Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, μεταβαίνουν σε Μόσχα και Κίεβο

Ρωσικό drone χτύπησε την έδρα της SBU, της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας, στο κέντρο του Κιέβου

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, μεταβαίνουν σε Μόσχα και Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν στη Μόσχα και το Κίεβο αυτό το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Η επίσκεψη στο Κίεβο παραμένει αβέβαιη λόγω ανησυχιών ασφαλείας, ενώ εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι μετάβασης.
  • Οι διαπραγματεύσεις υπό αμερικανική διαμεσολάβηση έχουν παγώσει από τα μέσα Φεβρουαρίου, χωρίς σημαντική πρόοδο μέχρι σήμερα.
  • Ρωσικό drone έπληξε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, με τον επικεφαλής της SBU να ετοιμάζει συμμετρική απάντηση.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις προγραμματισμένες συναντήσεις και τόνισε τη σημασία της ενεργούς αμερικανικής εμπλοκής.
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Οι απεσταλμένοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα μεταβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν την Παρασκευή, θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο και στη συνέχεια, την Κυριακή, θα συναντηθούν στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδεται στον αμερικανικό ιστότοπο Axios.

Νωρίτερα την είδηση είχε μεταδώσει το ρωσικό πρακτορείο Tass, σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ. «Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή.

Η επίσκεψη στο Κίεβο παραμένει αβέβαιη, σύμφωνα με την Kyiv Independent. Ο Στιβ Γουίτκοφ φέρεται να έχει εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλειά του, με αποτέλεσμα να εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι μετάβασης, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το ουκρανικό μέσο, επικαλούμενο αρκετές πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ πραγματοποιείται δέκα ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα με τους επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Ο Ράτκλιφ επιδίωκε να διαπιστώσει εάν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να πείσουν τον Πούτιν να επιδιώξει μια διπλωματική λύση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συναντήθηκαν την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού.

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συζητούν εδώ και μήνες το ταξίδι στο Κίεβο.

Τις τελευταίες ημέρες, όπως ανέφεραν, το ταξίδι είχε αποφασιστεί και στη συνέχεια ακυρωθεί αρκετές φορές, για διαφορετικούς λόγους, προτού τελικά οριστικοποιηθεί για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, πάγωσαν στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έχουν πραγματοποιήσει χωριστές συνομιλίες τους τελευταίους μήνες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως υποστηρίζουν, διαθέτουν πληροφορίες που δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος σχεδιάζει σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις και τις επιθέσεις με drones εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Πάβλο Πάλιτσα, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν έχει δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν πολλαπλά επιχειρησιακά σενάρια για επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, με το Κίεβο και το Τσερνίχιβ να προσδιορίζονται ως περιοχές-κλειδιά.

Ο Πούτιν έχει επίσης απορρίψει αρκετές προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι, με στόχο την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις συναντήσεις μέσω του X και δήλωσε ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό», έγραψε. «Είναι σημαντικό η Αμερική να παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη. Είμαστε έτοιμοι να τους συναντήσουμε στην Ουκρανία, με ουσιαστικό και συγκεκριμένο τρόπο».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι ο Ράτκλιφ είχε προηγηθεί στη Μόσχα, καθώς δείχνει μια παράλληλη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να διερευνήσει απευθείας τα περιθώρια διαπραγμάτευσης με το Κρεμλίνο.

Ρωσικό drone έπληξε το αρχηγείο της SBU στο κέντρο του Κιέβου, λέει ο Ζελένσκι

Ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), στην οδό Βολοντίμιρσκα, στο κέντρο του Κιέβου, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το drone κατευθύνθηκε «απευθείας προς το γραφείο του επικεφαλής της SBU». Στο σημείο έχουν σπεύσει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ όσοι επλήγησαν από την επίθεση θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια, ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ, έλαβε εντολή να προετοιμάσει «κατάλληλη, ουσιαστική και, εφόσον είναι δυνατόν, συμμετρική» απάντηση στην επίθεση, με τη συνδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN δημοσίευσε στο Telegram βίντεο που δείχνει το κτίριο το οποίο επλήγη από το ρωσικό drone.

Νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε αναφέρει ότι αρκετά drones με κινητήρες τζετ κατευθύνονταν προς το Κίεβο.

Στη συνέχεια, σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα βρισκόταν σε δράση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε επίσης λόγο για πυρκαγιά στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, μετά την πτώση drone στη στέγη μη οικιστικού κτιρίου.

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