TASS: Σε Ουκρανία - Ρωσία το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Κούσνερ και Γουίτκοφ

Snapshot Οι ΗΠΑ προωθούν την επανέναρξη του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίσκεψη των απεσταλμένων στην Ουκρανία συνεχίζονται, με πιθανή ημερομηνία άφιξης την 6η Σεπτεμβρίου.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ηγούνται των προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Την επανέναρξη του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προωθούν τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ και η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παράλληλα πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι οι συνομιλίες για επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών στην Ουκρανία συνεχίζονται και η 6η Σεπτεμβρίου έχει αναφερθεί ως πιθανή ημερομηνία της άφιξης τους.

Η τελευταία επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα ήταν τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν τετράωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών διαπραγματευτών στην Ουκρανία. «Οι Ρώσοι δεν θέλουν (σ.σ. οι Γουίτκοφ και Κούσνερ) να επισκεφθούν το Κίεβο και προσπαθούν να τους αναγκάσουν να αλλάξουν τα σχέδια», σχολίασε η πηγή.

Στο μεταξύ ένα τεράστιο χάσμα παραμένει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σχετικά με το πώς θα τερματιστεί η σύρραξη αυτή που διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια και είναι η πιο αιματηρή που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ουκρανία να παραδώσει περισσότερα εδάφη στη Ρωσία, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά. Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν εναντίον του Ιράν.