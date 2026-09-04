Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: «Έσωσα τη Βρετανία από πυρηνική απειλή»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν προστάτευσε το Ηνωμένο Βασίλειο από πιθανή πυρηνική απειλή.

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Λονδίνο για την άρνησή του να συμμετάσχει στρατιωτικά στη σύγκρουση και αμφισβήτησε τη βρετανική υποστήριξη προς τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης.

Η πλευρά του δημάρχου απάντησε ότι η εγκληματικότητα στο Λονδίνο έχει μειωθεί και τόνισε τον πολυπολιτισμικό και ακμάζοντα χαρακτήρα της πόλης. Snapshot powered by AI

Σε νέα σκληρή επίθεση κατά της Βρετανίας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν προστάτευσε και το Ηνωμένο Βασίλειο από ενδεχόμενο πυρηνικό πλήγμα.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GB News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «έσωσε» τη χώρα από μια τέτοια απειλή, υποστηρίζοντας πως, αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο, θα ήταν πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει κατά ευρωπαϊκού στόχου παρά κατά των ΗΠΑ.

«Σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή», είπε, επιμένοντας ότι οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Η Τεχεράνη, πάντως, αρνείται σταθερά ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Νέες αιχμές για τη στάση του Λονδίνου

Ο Τραμπ επανήλθε και στην άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση, κατηγορώντας τη βρετανική κυβέρνηση ότι δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ.

«Μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε», ανέφερε.

Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι η στάση αυτή μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον και την αμερικανική υποστήριξη προς τη Βρετανία στο ζήτημα των Φόκλαντ.

Νέα επίθεση στον Σαντίκ Καν

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ εξαπέλυσε ακόμη μία προσωπική επίθεση κατά του δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τον οποίο χαρακτήρισε «ρυπαρό τύπο» και «πολύ κακό δήμαρχο».

Παράλληλα, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι η εγκληματικότητα και η μετανάστευση έχουν αλλάξει δραματικά τη βρετανική πρωτεύουσα.

Υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν περιοχές στο Λονδίνο και στο Παρίσι όπου, όπως είπε, η αστυνομία φοβάται να περιπολήσει.

Η απάντηση από το Λονδίνο

Πηγή προσκείμενη στον Σαντίκ Καν απάντησε ότι ο Τραμπ έχει «εμμονή» με τον δήμαρχο του Λονδίνου.

Η ίδια πλευρά υποστήριξε ότι οι δείκτες εγκληματικότητας στην πόλη έχουν μειωθεί και ότι τα βίαια εγκλήματα βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

«Το Λονδίνο παραμένει μια πολυποίκιλη, πολυπολιτισμική και ακμάζουσα παγκόσμια πόλη», ήταν η απάντηση από το περιβάλλον του δημάρχου.