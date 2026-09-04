Βανς: «Δεν είναι πόλεμος» η σύγκρουση με το Ιράν – «Σχεδόν κανονική» η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανταλλαγή πυρών και ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βανς: «Δεν είναι πόλεμος» η σύγκρουση με το Ιράν – «Σχεδόν κανονική» η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν αποτελεί πόλεμο και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανταλλαγή πυρών.
  • Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, με ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου να αυξάνονται μετά προσωρινή μείωση.
  • Ο Βανς αμφισβήτησε τον απολογισμό των θυμάτων από αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.
  • Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν μείωση στις διελεύσεις πλοίων μετά το κλείσιμο των Στενών από την Τεχεράνη και χρήση πλοίων-«φαντάσματα» για το μεγαλύτερο μέρος των διελεύσεων από τις αρχές Ιουλίου.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει το τέλος της σύγκρουσης ως αμερικανική νίκη, παρά την αναζωπύρωση της πολιτικής πίεσης στις ΗΠΑ.
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Να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν επιχείρησε ο Τζέι Ντι Βανς, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση δεν συνιστά «πόλεμο» και ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη ανταλλαγή πυρών.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έγιναν στον Λευκό Οίκο, την ώρα που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δύο νέους γύρους αεροπορικών πληγμάτων στο Ιράν μέσα σε λίγες ημέρες.

«Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών», είπε ο Βανς, αποφεύγοντας πάντως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσαν να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Επιφυλάξεις για το πλήγμα στον γάμο

Ο Βανς ρωτήθηκε και για το αμερικανικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, από το οποίο, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι ενώ βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αμφισβήτησε την αξιοπιστία των ιρανικών κρατικών μέσων ως προς τον απολογισμό, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν «έρευνα σε βάθος» για το περιστατικό.

«Σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα» τα Στενά του Ορμούζ

Ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν εξομαλυνθεί.

Όπως είπε, οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό είχαν μειωθεί δραματικά πριν από μερικούς μήνες, όμως πλέον «έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «μεγάλο έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ και ότι 30 έως 40 πλοία περνούν κάθε νύχτα.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έκανε λόγο για περίπου 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό, ενώ ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social γράφημα που ανέβαζε την ημερήσια ροή στα 18 εκατ. βαρέλια, κοντά στα περίπου 20 εκατ. βαρέλια που περνούσαν πριν από τον πόλεμο.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν διαφορετική εικόνα

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την κίνηση των πλοίων δείχνουν πάντως πιο σύνθετη εικόνα.

Σύμφωνα με ανάλυση βασισμένη σε δεδομένα της Kpler, οι διελεύσεις πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο, αέριο, λιπάσματα και άλλα φορτία είχαν πέσει σε περίπου 10 την ημέρα μετά το κλείσιμο των Στενών από την Τεχεράνη την 1η Μαρτίου, έναντι 95 ημερησίως τον Φεβρουάριο.

Μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στα μέσα Ιουνίου, οι διελεύσεις αυξήθηκαν προσωρινά σε περίπου 36 την ημέρα, πριν υποχωρήσουν ξανά κοντά στις 15 κατά τη νέα κλιμάκωση από τις αρχές Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου.

Η Kpler επισημαίνει επίσης ότι από τις 8 Ιουλίου περίπου τα δύο τρίτα των διελεύσεων γίνονται από πλοία-«φαντάσματα», δηλαδή πλοία των οποίων τα ακριβή δρομολόγια δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν λόγω ελλιπών ή απενεργοποιημένων συστημάτων εντοπισμού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να παρουσιάσει το τέλος της σύγκρουσης ως αμερικανική νίκη, την ώρα που η νέα κλιμάκωση έχει ήδη αναζωπυρώσει την πολιτική πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

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