Τραμπ: Αναμένεται να υπογράψει απόψε εκτελεστικό διάταγμα για το βόειο κρέας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει σήμερα, Παρασκευή, εκτελεστικό διάταγμα που αφορά το βόειο κρέας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το διάταγμα θα αφορά την επισήμανση της χώρας προέλευσης του βόειου κρέατος.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα κεκλεισμένων των θυρών στις 13:30 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υπάρχουν υπερβολικά πολλοί κανονισμοί που περιορίζουν τη δυνατότητα των κτηνοτρόφων να σφάζουν οι ίδιοι τα βοοειδή τους.

Παράλληλα, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα για την προσωρινή αύξηση των εισαγωγών ορισμένων ποσοτήτων βόειου κρέατος με χαμηλότερους δασμούς, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίες έχουν φτάσει φέτος σε επίπεδα-ρεκόρ.

Οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτικές οργανώσεις αντιτίθενται έντονα στο σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι θα θέσει σε μειονεκτική θέση τους Αμερικανούς παραγωγούς.

Ορισμένοι κτηνοτρόφοι έχουν ζητήσει υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στο βόειο κρέας, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ενίσχυε τους εγχώριους παραγωγούς και θα παρείχε μεγαλύτερη διαφάνεια στους καταναλωτές.

Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, οι εταιρείες κρέατος μπορούν προαιρετικά να τοποθετούν την ένδειξη «Product of USA» («Προϊόν ΗΠΑ») σε κρέας που έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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