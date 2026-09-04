Τραμπ: «Μίλησα με τον Πούτιν και δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Τι είπε για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι έστειλε τους δύο ειδικούς απεσταλμένους του, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να πραγματοποιήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Τραμπ: «Μίλησα με τον Πούτιν και δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Τι είπε για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.
  • Οι ΗΠΑ έχουν στείλει τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
  • Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχουν παγώσει τους τελευταίους μήνες και οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα επισκεφθούν πρώτα τη Μόσχα και μετά το Κίεβο.
  • Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή αμερικανική επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν.
Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα.

«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι έστειλε τους δύο ειδικούς απεσταλμένους του, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να πραγματοποιήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Δεν είπε επίσης αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες ή μόνο στη μία από αυτές.

«Έστειλα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, δύο εξαιρετικούς διαπραγματευτές. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», είπε.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσαν και στο Reuters δύο πηγές.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, έχει ταξιδέψει πολλές φορές στην ρωσική πρωτεύουσα, αλλά δεν έχει επισκεφθεί ακόμη την Ουκρανία.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να επιλύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν σε μεγάλο βαθμό αποβεί άκαρπες, ενώ οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει» τους τελευταίους μήνες.

Στα τέλη Αυγούστου, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε μια μυστική επίσκεψη στη Μόσχα για να μοιραστεί κατ’ ιδίαν τη δυσοίωνη εκτίμησή του σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και για να παροτρύνει τους Ρώσους να καταλήξουν σε μια συμφωνία πριν επιδεινωθεί η στρατιωτική και οικονομική τους κατάσταση, όπως είχαν μεταδώσει οι New York Times.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Δύσης αμφιβάλλουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδιαφέρεται για μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία, ενώ οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι, στην πραγματικότητα, είναι πιθανότερο να κλιμακώσει τον πόλεμο, παρά να τον τερματίσει, στο άμεσο μέλλον.

Τι είπε ο Τραμπ για το Ιράν

Μιλώντας για το Ιράν, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν πολύ σύντομα, υποβαθμίζοντας τον πόλεμο με την Τεχεράνη λέγοντας ότι είναι «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.

Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά, υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Έβγαλε τα κοσμήματα έξω για να τα καταγράψει ο δορυφόρος και «έκαναν φτερά»

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Διόνυσο: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας - Έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διέλευση

23:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ:Έως 11 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς στην ΕΑΕ 2025

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μίλησα με τον Πούτιν και δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χάκερς δημοσίευσαν αρχεία δεδομένων που έκλεψαν από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ κλοπών με πρωταγωνιστές τρεις ανήλικους στα Χανιά

23:18ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: 20 λεπτά την ημέρα αρκούν για να δείτε αλλαγές στο σώμα σας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:05LIFESTYLE

Η Φελίσια Τσαλαπάτη απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού στην Κύθνο ποζάροντας με φόντο το ηλιοβασίλεμα

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άφησε το αμάξι του στη μέση του δρόμου για να κάνει τα ψώνια του

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 38χρονη για την πυρκαγιά στη Σαρωνίδα

22:42LIFESTYLE

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δυο γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη

22:36NEWSBOMB

Μητσοτάκης για βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο: Το μεγαλύτερο αθλητικό έργο στην ελληνική επικράτεια

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

22:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: «Διαμαντένιος» Καραλής, θρίαμβος στις Βρυξέλλες - «Πέταξε» στα 6,12 μέτρα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Παραπέμπονται σε δίκη τα αδέρφια Τέιτ στην Ρουμανία: Η υπόθεση της 15χρονης και τα πολυτελή αυτοκίνητα

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με «τηλεφωνικό κέντρο» στο Ζεφύρι- Εξαπατούσαν πολίτες ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Πένθος για 53χρονο στρατιωτικό που πέθανε στη Σαμοθράκη εν ώρα υπηρεσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Σαββατοκύριακο με 38αρια – Πότε έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

21:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Ο Καραλής κατέκτησε το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του

22:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: «Διαμαντένιος» Καραλής, θρίαμβος στις Βρυξέλλες - «Πέταξε» στα 6,12 μέτρα

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

22:42LIFESTYLE

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δυο γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

21:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Nωρίς να σας πω αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο ή Μάιο» - Τι είπε για σχολικά βιβλία και μέτρα

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Διόνυσο: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας - Έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

21:01LIFESTYLE

Επίσκεψη στη Νάξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Η τριήμερη ξενάγηση στο νησί

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ