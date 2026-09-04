Τραμπ: «Μίλησα με τον Πούτιν και δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Τι είπε για την Ουκρανία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχουν παγώσει τους τελευταίους μήνες και οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα επισκεφθούν πρώτα τη Μόσχα και μετά το Κίεβο.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή αμερικανική επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα.

«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι έστειλε τους δύο ειδικούς απεσταλμένους του, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να πραγματοποιήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Δεν είπε επίσης αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες ή μόνο στη μία από αυτές.

«Έστειλα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, δύο εξαιρετικούς διαπραγματευτές. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», είπε.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσαν και στο Reuters δύο πηγές.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, έχει ταξιδέψει πολλές φορές στην ρωσική πρωτεύουσα, αλλά δεν έχει επισκεφθεί ακόμη την Ουκρανία.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να επιλύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν σε μεγάλο βαθμό αποβεί άκαρπες, ενώ οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει» τους τελευταίους μήνες.

Στα τέλη Αυγούστου, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε μια μυστική επίσκεψη στη Μόσχα για να μοιραστεί κατ’ ιδίαν τη δυσοίωνη εκτίμησή του σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και για να παροτρύνει τους Ρώσους να καταλήξουν σε μια συμφωνία πριν επιδεινωθεί η στρατιωτική και οικονομική τους κατάσταση, όπως είχαν μεταδώσει οι New York Times.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Δύσης αμφιβάλλουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδιαφέρεται για μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία, ενώ οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι, στην πραγματικότητα, είναι πιθανότερο να κλιμακώσει τον πόλεμο, παρά να τον τερματίσει, στο άμεσο μέλλον.

Τι είπε ο Τραμπ για το Ιράν

Μιλώντας για το Ιράν, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν πολύ σύντομα, υποβαθμίζοντας τον πόλεμο με την Τεχεράνη λέγοντας ότι είναι «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.

Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά, υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.