Explainer: Το χρονικό της επίθεσης στη Λειψία και η κρίση στις σχέσεις Βερολίνου - Μόσχας

Snapshot Η Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο, όπου βρέθηκε drone γεμάτο εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό αεροπλάνο.

Ως αντίποινα, η Γερμανία ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και πολιτιστικού χώρου στο Βερολίνο, ενώ προωθεί αυστηρότερες κυρώσεις και ελέγχους στους Ρώσους πολίτες.

Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη και κατηγορεί τη Γερμανία για προσπάθεια απόσπασης της προσοχής από εσωτερικά προβλήματα.

Σύμμαχοι της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν τις κατηγορίες κατά της Ρωσίας και προετοιμάζουν κοινή απάντηση.

Η απόπειρα επίθεσης εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο ρωσικών υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κρατική εγκατάσταση στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε χθες Τρίτη (1/9) ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα drone που ανακαλύφθηκε στο αεροδρόμιο ήταν συμβατό με ρωσική τεχνολογία. Το drone μετέφερε εκρηκτικά, σύμφωνα με επίσημες αναφορές.

Η ανακοίνωση πυροδότησε αντίποινα από το Βερολίνο το οποίο ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη. Το περιστατικό θεωρείται μέρος μιας αυξανόμενης τάσης στην Ευρώπη, όπου οι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η Ρωσία εξαπολύει μια εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον μελών της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Τι βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας; Πώς αντέδρασαν οι αξιωματούχοι; Και τι λέει αυτό για τις εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία συνεχίζεται; Ακολουθουν βασικές ερωταπαντήσεις για την ψυχροπολεμική κρίση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας:

Τι συνέβη στο αεροδρόμιο της Λειψίας;

Ένα drone γεμάτο εκρηκτικά βρέθηκε κοντά σε ένα μεταγωγικό αεροπλάνο που ανήκε στην ουκρανική εταιρεία Antonov Airlines το βράδυ της 4ης Αυγούστου. Ένας υπάλληλος ειδοποίησε το drone, το οποίο βρισκόταν σε μια περιοχή φόρτωσης κοντά σε έναν διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου Λειψίας-Χάλε, ενός σημαντικού κόμβου φόρτωσης στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας.

Ειδικοί κλήθηκαν για να απενεργοποιήσουν τα εκρηκτικά με ένα ρομπότ. Ένα δεύτερο drone φέρεται να καταστράφηκε μετά τη συγκρούσή του με ένα αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο.

Γιατί η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία;

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν μια συνδεσμολογία και στοιχεία που μοιάζουν με αυτά που παρατηρήθηκαν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. «Συνολικά, οι αστυνομικές έρευνες, το μοτίβο και τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών αποδεικνύουν ρωσική ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (αριστερά) και ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ μιλούν σε δημοσιογράφους για την αποτυχημένη επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες που συνδέουν το περιστατικό με τη Μόσχα ούτε έχει δημοσιεύσει όλα τα στοιχεία.Ωστόσο, ο Ντόμπριντ είπε ότι η συσκευή αντανακλούσε «υψηλού βαθμού τεχνική εμπειρογνωμοσύνη». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το έργο της εκτέλεσης της επίθεσης φαίνεται να έχει ανατεθεί σε «πράκτορες χαμηλού επιπέδου», τους οποίους περιέγραψε ως άτομα που ενεργούν «για λογαριασμό ρωσικών κρατικών οντοτήτων». Δεν διευκρίνισε ποιοι.

Πώς αντέδρασε η Γερμανία;

Η Γερμανία έχει προχωήσει σε μια σειρά από αντίποινα από τότε που ανακοίνωσε τα ευρήματα της υπηρεσίας πληροφοριών. Από τις 18 Σεπτεμβρίου, ένα ρωσικό προξενείο στη Βόννη, μια μεγάλη γερμανική πόλη στις όχθες του ποταμού Ρήνου, θα κλείσει. Το Ρωσικό Σπίτι, ένας πολιτιστικός χώρος συγκέντρωσης στο Βερολίνο, θα βάλει επίσης λουκέτο, αν και η ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Οι ηγέτες της Γερμανίας δήλωσαν επίσης ότι θα προτείνουν την προσθήκη περισσότερων Ρώσων στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης των ελέγχων εισόδου για τους Ρώσους πολίτες. Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τον πρέσβη της Ρωσίας στη χώρα για να συζητήσει το περιστατικό.

Πώς αντέδρασε η Ρωσία στους ισχυρισμούς της Γερμανίας;

Η Μόσχα αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το drone. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς παράλογους και προειδοποίησε ότι οι κατηγορίες θα έχουν συνέπειες. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την κυβέρνηση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ότι δείχνει με το δάχτυλο στη Μόσχα για να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας.

Υποστήριξε επίσης ότι η Γερμανία είχε τοποθετήσει στοιχεία για να ενοχοποιήσει τη Ρωσία για το περιστατικό με το drone.

Πώς απάντησαν το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι;

Σύμμαχοι της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ όπως η Πολωνία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία έχουν υποστηρίξει όλες τις αξιώσεις του Βερολίνου κατά της Μόσχας. «Κάθε φορά που οι ρωσικές υβριδικές δραστηριότητες στοχεύουν έναν από τους συμμάχους μας, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι», έγραψε το τσεχικό Υπουργείο Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει το περιστατικό με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να προετοιμάσουν μια κοινή απάντηση.

Πώς αντέδρασε η Ουκρανία;

Από τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία μάχεται έναν πόλεμο που ξεκίνησε με την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Υπάρχουν εικασίες ότι οι αυξανόμενες στρατιωτικές απειλές της Μόσχας στην Ευρώπη έχουν σχεδιαστεί για να αποδυναμώσουν την υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο.

Η Ουκρανία χαιρέτισε τα μέτρα της Γερμανίας κατά της Ρωσίας, με τον Ουκρανό πρέσβη Ολέξιι Μακεΐεφ να επαινεί την αντίδραση του Βερολίνου την Τρίτη. Η Γερμανία αποτελεί βασικό στρατηγικό εταίρο για την Ουκρανία και τον Απρίλιο οι δύο χώρες παρουσίασαν μια συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας που θα ενισχύσει την κοινή αεράμυνα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Βερολίνο συμφώνησε να χρηματοδοτήσει συμβόλαια πυραύλων για το Κίεβο και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στη συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της χώρας του καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία, καθώς και οι δύο πλευρές στον πόλεμο βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για ποιες άλλες ενέργειες έχει κατηγορηθεί η Ρωσία στην Ευρώπη;

Οι επικριτές προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η Ρωσία υιοθετεί μια ολοένα και πιο επιθετική στάση απέναντι στην Ευρώπη, η οποία έχει αντιταχθεί στην εισβολή της στην Ουκρανία. Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press έχει καταγράψει περίπου 200 περιστατικά δολιοφθοράς και κακόβουλης δραστηριότητας στην Ευρώπη από την εισβολή του 2022.

Αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία, εκστρατείες παραπληροφόρησης, εμπρησμούς και παρεμβολές σε υποδομές. Μία υπόθεση, τον Μάρτιο του 2024, αφορούσε στον εμπρησμό μιας αποθήκης στο ανατολικό Λονδίνο. Η εγκατάσταση αποθήκευε βοήθεια για την Ουκρανία και οι εισαγγελείς απέδωσαν την επίθεση σε μέλη της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία Ομάδας Wagner, μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Αντίστοιχες επιχειρήσεις ονομάζονται συχνά «υβριδικές» επιθέσεις, καθώς παραμένουν κάτω από το όριο της ανοιχτής σύγκρουσης, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία μέσω της βίας.

Γιατί πυροδοτούνται τώρα αυτές οι εντάσεις;

Η Γερμανία υποστηρίζει ότι μυστικές επιχειρήσεις όπως η απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν την πολιτική υποστήριξη της χώρας προς την Ουκρανία στην άμυνά της εναντίον της Ρωσίας.

Ο πόλεμος διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο επερχόμενος χειμώνας μπορεί να αποδειχθεί ο πιο δύσκολος μέχρι σήμερα . Η απόπειρα επίθεσης με drone σημειώνεται επίσης σε μια κρίσιμη στιγμή για τη γερμανική πολιτική.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, η ανατολική επαρχία της Σαξονίας-Άνχαλτ διεξάγει εκλογές και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ελπίζει να καταγράψει κέρδη, βασιζόμενο εν μέρει στην κόπωση του κοινού από τον συνεχιζόμενο πόλεμο. Το AfD έχει ζητήσει την ενίσχυση των δεσμών με τη Ρωσία και έχει ασκήσει κριτική στην υποστήριξη προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης ενόψει των εκλογών.

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