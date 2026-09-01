Ρωσία: «Συμμετρικά» αντίποινα στο Βερολίνο για τις κυρώσεις σχετικά με το drone στη Λειψία

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «με το ίδιο νόμισμα» στις γερμανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την απόπειρα με εκρηκτικά σε drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο DPA το βράδυ της Τρίτης στη Μόσχα ότι η ρωσική απάντηση θα είναι αντίστοιχη με εκείνες που έχουν δοθεί στο παρελθόν ως αντίδραση σε «μονομερείς και άδικες κυρώσεις».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απέδωσαν στη Ρωσία την ευθύνη για το περιστατικό με το drone και ανακοίνωσαν τη λήψη μέτρων σε βάρος της Μόσχας.

Ο Βάντεφουλ ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στη Βόννη θα κλείσει, ενώ θα τερματιστεί και η σύμβαση για τη λειτουργία του ρωσικού πολιτιστικού ινστιτούτου στο Βερολίνο.

Η Μόσχα είχε ήδη εξετάσει σε προηγούμενες περιπτώσεις το ενδεχόμενο να απαντήσει σε περίπτωση κλεισίματος του πολιτιστικού ινστιτούτου, με τη Ζαχάροβα να υποστηρίζει ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία του και το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Ζαχάροβα: «Το Βερολίνο υποστηρίζει την τρομοκρατία»

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε επίσης τη Γερμανία για εμπλοκή σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ρώσων πολιτών.

Η Γερμανία αποτελεί τον σημαντικότερο υποστηρικτή της Ουκρανίας, υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι «χρηματοδοτεί την τρομοκρατία», αναφερόμενη στις παραδόσεις γερμανικών όπλων και στη χορήγηση δισεκατομμυρίων ευρώ σε βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό με το drone στη Λειψία, χαρακτηρίζοντάς το «πρόκληση» που «εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους του Κιέβου και τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης».

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στο Βερολίνο, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χρειάζονται επιχειρήματα προκειμένου να συνεχίσουν να διοχετεύουν «απεριόριστους οικονομικούς πόρους στα χέρια ενός διεφθαρμένου καθεστώτος» στο Κίεβο.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου κλιμακώνεται μετά την υπόθεση του εκρηκτικού drone, το οποίο εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε. Η γερμανική κυβέρνηση έχει αποδώσει την ευθύνη στη Ρωσία, ενώ η Μόσχα απορρίπτει την κατηγορία και προειδοποιεί πλέον για αντίμετρα.

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