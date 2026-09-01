Αλληλεγγύη ΕΕ και ΝΑΤΟ στο Βερολίνο: Κύμα στήριξης στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ εκφράζουν αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά από ρωσική υβριδική επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Η Γερμανία κατήγγειλε επίσημα τη Ρωσία, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και αυστηροποιεί τους ελέγχους εισόδου για Ρώσους πολίτες.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προαναγγέλλουν νέες κυρώσεις σε βάρος περίπου 1.600 φυσικών προσώπων και οντοτήτων για τη ρωσική παρέμβαση.

Η υπόθεση αποδεικνύει τον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία σε ευρωπαϊκό έδαφος και έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη και συντονισμό των συμμάχων.

Παρά τις προσπάθειες, παραμένει πρόβλημα η έλλειψη αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για την προστασία της Ουκρανίας. Snapshot powered by AI

Ένα συμπαγές μέτωπο συμπαράστασης υψώνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η ηγεσία του ΝΑΤΟ γύρω από τη Γερμανία, αμέσως μετά την επίσημη απόδοση ευθυνών στη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η υπόθεση της 4ης Αυγούστου, όπου ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση αναπνοής από ουκρανικά μεταγωγικά, μετατράπηκε σε σημείο ανοιχτής αντιπαράθεσης. Το Βερολίνο ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια αλλά για καθημερινό υβριδικό πόλεμο, βρίσκοντας άμεση ανταπόκριση από τους συμμάχους του.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε άμεση επικοινωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, διαμήνυσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη δίπλα στη γερμανική κυβέρνηση. «Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση», υπογράμμισε η ίδια, προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις. Την ίδια στάση κράτησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καταδικάζοντας απερίφραστα την απόπειρα και καλώντας τη Ρωσία να τερματίσει την κλιμάκωση.

Στη Ρώμη, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε κατηγορηματικά ότι η ασφάλεια των συμμάχων αποτελεί κοινή υπόθεση. Οι απόπειρες εκφοβισμού και διχασμού δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, επιμένοντας στην ανάγκη μιας αταλάντευτης στάσης αποτροπής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών θα αποτύχουν.

Την απόλυτη συμμαχική αλληλεγγύη επιβεβαίωσε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος συναντάται στις Βρυξέλλες με την ευρωπαϊκή ηγεσία για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Η απάντηση της Γερμανίας και το κλείσιμο του προξενείου

Παρότι ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ διευκρίνισε πως η χώρα δεν βρίσκεται σε πόλεμο, η γερμανική αντίδραση αποτυπώθηκε με σκληρά διπλωματικά αντίμετρα. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, η Γερμανία αμύνεται. Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη κλείνει οριστικά στις 18 Σεπτεμβρίου, η σύμβαση για το πολιτιστικό κέντρο «Ρωσικό Σπίτι» καταγγέλλεται και οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες αυστηροποιούνται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η τεχνογνωσία και τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στη Λειψία παραπέμπουν ευθέως σε επιχειρήσεις των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες όμως στρατολόγησαν ανεκπαίδευτους ιδιώτες για την εκτέλεση. Ο Φρίντριχ Μερτς προτίθεται να καταθέσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, ανοίγοντας επισήμως τον φάκελο της ρωσικής παρέμβασης σε συμμαχικό έδαφος.

Στο τραπέζι κυρώσεις σε 1.600 οντότητες

Την ώρα που το Βερολίνο εντείνει την πίεση στον ρωσικό σκιώδη στόλο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος περίπου 1.600 φυσικών προσώπων και οντοτήτων. Στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο, η Κάγια Κάλας ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν θα καταφέρει να κάμψει τη βοήθεια προς το Κίεβο. Όμως, το κενό στη διαθεσιμότητα αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot παραμένει δυσεπίλυτο, την ώρα που η Ουκρανία δέχεται σφοδρά πλήγματα στις ενεργειακές της υποδομές.

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