Αλληλεγγύη ΕΕ και ΝΑΤΟ στο Βερολίνο: Κύμα στήριξης στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση

Βρυξέλλες, Ρώμη, Αθήνα και ΝΑΤΟ συντάσσονται στο πλευρό του Βερολίνου, το οποίο κατηγόρησε επίσημα τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και κλείνει το προξενείο στη Βόννη

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αλληλεγγύη ΕΕ και ΝΑΤΟ στο Βερολίνο: Κύμα στήριξης στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ εκφράζουν αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά από ρωσική υβριδική επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
  • Η Γερμανία κατήγγειλε επίσημα τη Ρωσία, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και αυστηροποιεί τους ελέγχους εισόδου για Ρώσους πολίτες.
  • Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προαναγγέλλουν νέες κυρώσεις σε βάρος περίπου 1.600 φυσικών προσώπων και οντοτήτων για τη ρωσική παρέμβαση.
  • Η υπόθεση αποδεικνύει τον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία σε ευρωπαϊκό έδαφος και έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη και συντονισμό των συμμάχων.
  • Παρά τις προσπάθειες, παραμένει πρόβλημα η έλλειψη αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για την προστασία της Ουκρανίας.
Snapshot powered by AI

Ένα συμπαγές μέτωπο συμπαράστασης υψώνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η ηγεσία του ΝΑΤΟ γύρω από τη Γερμανία, αμέσως μετά την επίσημη απόδοση ευθυνών στη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η υπόθεση της 4ης Αυγούστου, όπου ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση αναπνοής από ουκρανικά μεταγωγικά, μετατράπηκε σε σημείο ανοιχτής αντιπαράθεσης. Το Βερολίνο ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια αλλά για καθημερινό υβριδικό πόλεμο, βρίσκοντας άμεση ανταπόκριση από τους συμμάχους του.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε άμεση επικοινωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, διαμήνυσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη δίπλα στη γερμανική κυβέρνηση. «Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση», υπογράμμισε η ίδια, προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις. Την ίδια στάση κράτησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καταδικάζοντας απερίφραστα την απόπειρα και καλώντας τη Ρωσία να τερματίσει την κλιμάκωση.

Στη Ρώμη, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε κατηγορηματικά ότι η ασφάλεια των συμμάχων αποτελεί κοινή υπόθεση. Οι απόπειρες εκφοβισμού και διχασμού δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, επιμένοντας στην ανάγκη μιας αταλάντευτης στάσης αποτροπής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών θα αποτύχουν.

Την απόλυτη συμμαχική αλληλεγγύη επιβεβαίωσε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος συναντάται στις Βρυξέλλες με την ευρωπαϊκή ηγεσία για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Η απάντηση της Γερμανίας και το κλείσιμο του προξενείου

Παρότι ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ διευκρίνισε πως η χώρα δεν βρίσκεται σε πόλεμο, η γερμανική αντίδραση αποτυπώθηκε με σκληρά διπλωματικά αντίμετρα. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, η Γερμανία αμύνεται. Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη κλείνει οριστικά στις 18 Σεπτεμβρίου, η σύμβαση για το πολιτιστικό κέντρο «Ρωσικό Σπίτι» καταγγέλλεται και οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες αυστηροποιούνται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η τεχνογνωσία και τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στη Λειψία παραπέμπουν ευθέως σε επιχειρήσεις των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες όμως στρατολόγησαν ανεκπαίδευτους ιδιώτες για την εκτέλεση. Ο Φρίντριχ Μερτς προτίθεται να καταθέσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, ανοίγοντας επισήμως τον φάκελο της ρωσικής παρέμβασης σε συμμαχικό έδαφος.

Στο τραπέζι κυρώσεις σε 1.600 οντότητες

Την ώρα που το Βερολίνο εντείνει την πίεση στον ρωσικό σκιώδη στόλο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος περίπου 1.600 φυσικών προσώπων και οντοτήτων. Στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο, η Κάγια Κάλας ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν θα καταφέρει να κάμψει τη βοήθεια προς το Κίεβο. Όμως, το κενό στη διαθεσιμότητα αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot παραμένει δυσεπίλυτο, την ώρα που η Ουκρανία δέχεται σφοδρά πλήγματα στις ενεργειακές της υποδομές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Συμμετρικά» αντίποινα στο Βερολίνο για τις κυρώσεις σχετικά με το drone στη Λειψία

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Η Σανταντέρ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα - Στα 20 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος

21:38LIFESTYLE

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα - «Καλό μήνα και από τους τρεις μας»

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλεγγύη ΕΕ και ΝΑΤΟ στο Βερολίνο: Κύμα στήριξης στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot 1/9/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Φέρρης έκανε νέο ντουέτο με τη μητέρα του στα social media - Οι ευχές για την γιορτή της

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επίθεση της Ρωσίας: Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στη Λ. Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μηχανή με τις δύο γυναίκες

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Μπέσεντ και Χέγκσεθ χλεύασαν τον στρατό του Καναδά - «Ανάξιο της θέσης που κατέχουν» απαντά ο Κάρνεϊ

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά το Ορμούζ: Απειλούν οι Ιρανοί - Τραμπ: «Αν απαντήσουν, θα απομείνουν ελάχιστα από το Ιράν»

21:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχή της Ινδίκτου: Γιατί το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκανε θαλάσσιο σπορ και εντόπισε οβίδα στην Ντία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του συζύγού της

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία κατηγορεί επισήμως τη Ρωσία για την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και κλείνει προξενείο

20:30LIFESTYLE

Ghost Lashes: Οι «αόρατες» βλεφαρίδες γίνονται το νέο trend στο μακιγιάζ

20:23ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: 14 νεκροί και 397 τραυματίες σε 346 τροχαία τον Αύγουστο στην Αττική

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας - Όλα τα ονόματα

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών πάνελ από σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

20:01LIFESTYLE

Φίλιππος Ντε Γκρες και Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 γιατί δεν ήθελα να το αποχωριστώ» λέει η 38χρονη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόλαση επί γης» χαρακτήρισαν τουρίστες το αδιαχώρητο στην παραλία Μπάλος - Ανησυχία για τον υπερτουρισμό

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Έλληνας ο νέος επικεφαλής της ΕΕ - Τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη και την Ελλάδα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

16:08WHAT THE FACT

Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο: Ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι είναι οι τελευταίοι

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επίθεση της Ρωσίας: Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα φεύγει η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά Ευρυτανίας: Η δασκάλα του χωριού εξηγεί στο Newsbomb τι συνέβη

17:19ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η σεξουαλική δραστηριότητα επηρεάζει την όραση - Πότε μπορεί να δείτε «μυγάκια»

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στη Λ. Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μηχανή με τις δύο γυναίκες

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Αχιλλέας Μπέος: Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου - Πέθανε ξαφνικά η αδελφή του

18:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό- Είχε λήξει η άδειά του απο το 2018 

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας - Όλα τα ονόματα

19:19LIFESTYLE

«Mας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους» - Συγγραφέας καταγγέλλει τον Στέλιο Ρόκκο για οικειοποίηση κειμένου με αφορμή την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά το Ορμούζ: Απειλούν οι Ιρανοί - Τραμπ: «Αν απαντήσουν, θα απομείνουν ελάχιστα από το Ιράν»

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του -Η σπάνια μεταμόσχευση που του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

20:01LIFESTYLE

Φίλιππος Ντε Γκρες και Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, τους ενοχλούσε το κλάμα του ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Πως η Νότια Κορέα κατάφερε να ανασχέσει τη δημογραφική κρίση: Φθηνά στεγαστικά, ασφυκτική πίεση σε εργοδότες για παροχές και γενναία επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ