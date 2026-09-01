Η Γερμανία κατηγορεί επισήμως τη Ρωσία για την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Το Βερολίνο αποδίδει στη Μόσχα την απόπειρα σαμποτάζ της 4ης Αυγούστου στην ανατολική Γερμανία και προχωρά στο κλείσιμο ρωσικού προξενείου και πολιτιστικού κέντρου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Γερμανία κατηγορεί επισήμως τη Ρωσία για την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε στην ανατολική Γερμανία, σε απόσταση αναπνοής από ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Η έκρηξη αποφεύχθηκε καθαρά λόγω δυσλειτουργίας του πυροκροτητή. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με παρακείμενο αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων, ενώ δέκα ημέρες αργότερα εντοπίστηκε και τρίτο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στις εγκαταστάσεις.

Διπλωματικά αντίποινα και κλείσιμο δομών

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας ακολουθεί το «καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», προσθέτοντας πως η χώρα πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι θα βρεθεί ξανά στο στόχαστρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών και η τεχνική ανάλυση του εξοπλισμού επιβεβαιώνουν τη ρωσική εμπλοκή.

Στεκόμενος δίπλα του στη συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ προανήγγειλε άμεσα αντίμετρα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, καθώς και τον τερματισμό της σύμβασης λειτουργίας για το «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο, έναν χώρο που αρκετοί αναλυτές θεωρούν προκάλυμμα κατασκοπείας και ρωσικής προπαγάνδας.

Ο Βάντεφουλ γνωστοποίησε ακόμη την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων εισόδου για Ρώσους πολίτες και δεσμεύτηκε για κλιμάκωση της πίεσης απέναντι στον «σκιώδη στόλο» της Μόσχας, τα γερασμένα δεξαμενόπλοια με τα οποία παρακάμπτονται οι δυτικές κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ο Ρώσος πρέσβης Σεργκέι Νετσάγεφ κλήθηκε εσπευσμένα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου εμφανίστηκε λίγο μετά τις επίσημες ανακοινώσεις.

Οργή στη Μόσχα και διεθνείς αντιδράσεις

Η αντίδραση της Μόσχας υπήρξε άμεση. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει με «κατοπτρικά μέτρα». Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ισχυρίστηκε ότι «το Βερολίνο χρηματοδοτεί την τρομοκρατία», αναφερόμενη στη στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία. Κι όμως, στο παρελθόν είχε διαφανεί ότι σε περίπτωση κλεισίματος του Ρωσικού Σπιτιού, το Ινστιτούτο Γκαίτε στη Μόσχα θα αναγκαζόταν να διακόψει οριστικά τη λειτουργία του.

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε εξυπηρετεί τις ανάγκες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και των συμμάχων του ΝΑΤΟ για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Την ίδια ώρα, λειτουργεί ως βάση για την ουκρανική Antonov Airlines, η οποία εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος των αεροπορικών μεταφορών της χώρας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η Συμμαχία «στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία», γράφοντας στο X πως «τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα» και χαιρετίζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Το ζήτημα τέθηκε προς συζήτηση στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε μέσω του X ότι η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, σημειώνοντας πως προετοιμάζονται συμπληρωματικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανέφερε ότι οι ρωσικές απόπειρες υπονόμευσης της δυτικής ενότητας και της στήριξης προς το Κίεβο είναι «μάταιες και καταδικασμένες να αποτύχουν».

Υβριδικός πόλεμος και εσωτερικό πολιτικό ρίσκο

Η Γερμανία συγκαταλέγεται στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που καταγράφουν συχνές θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές μονάδες κατά τον τελευταίο χρόνο. Μέχρι σήμερα το Βερολίνο τηρούσε επιφυλακτική στάση, κάνοντας λόγο αόριστα για πιθανή εμπλοκή «ξένων δυνάμεων», παρότι αμερικανικά μέσα είχαν ήδη αποδώσει το περιστατικό στη Μόσχα.

Η κυβέρνηση προειδοποιεί ανοιχτά ότι η χώρα αποτελεί καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι όσοι πραγματοποιούν εχθρικές ενέργειες σε γερμανικό έδαφος «θα πληρώσουν το τίμημα», με το Βερολίνο να δρομολογεί την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των μυστικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται σε μια λεπτή συγκυρία για την κυβέρνηση Μερτς. Οι κρίσιμες εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ ενδέχεται να φέρουν για πρώτη φορά στην εξουσία σε τοπικό επίπεδο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο ζητά τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία και την επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, η γερμανική αστυνομία διερευνά τον εντοπισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου. Μια γραμμή μεταφοράς υπέστη ζημιά προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ποιος τοποθέτησε τους μηχανισμούς.

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