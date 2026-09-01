Γερμανία: Εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Βρανδεμβούργο  

Snapshot Στο Βρανδεμβούργο εντοπίστηκαν εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αστυνομία διεξάγει επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε.

Το σύστημα ηλεκτροδότησης δεν έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής σύμφωνα με τις αρχές. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, καθώς εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων DPA, εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε έναν υποσταθμό στο Τούρνοφ-Πράιλακ του Βρανδεμβούργου, κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Γιένσβαλντε.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σταθμού που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα «Märkische Allgemeine Zeitung» (MAZ), ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν στον χώρο αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στόχος ήταν να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο κοντινό θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο άνθρακα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε. Εξήγησε ότι έως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.