Συναγερμός στην Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΙΧ τα ξημερώματα - Ανησυχία για μπαράζ επιθέσεων
Ανησυχία στους κατοίκους, καθώς πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες
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- Έκρηξη προκάλεσε φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Ευβοίας στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας τα ξημερώματα της Τρίτης 22/9.
- Το αυτοκίνητο περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό πριν τυλιχθεί στις φλόγες.
- Πυροσβεστική και Αστυνομία έφτασαν άμεσα και έσβησαν τη φωτιά, αποκλείοντας το σημείο.
- Σε κοντινή περιοχή είχε προηγηθεί άλλος εμπρησμός αυτοκινήτου πριν λίγες ημέρες.
- Η ΕΛΑΣ δεν έχει συλλάβει τον δράστη ή τους δράστες μέχρι στιγμής.
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (22/9) στην Πάτρα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Ευβοίας στα Ζαρουχλέικα, όταν άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό παρκαρισμένο ΙΧ.
Άμεσα στο σημείο έφθασαν Πυροσβεστική και Αστυνομία απέκλεισαν το σημείο και οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά πριν πάρει διαστάσεις.
Να σημειωθεί πως στην ίδια περιοχή , πριν από μερικές ημέρες υπήρξε κι άλλος εμπρησμός αυτοκινήτου και οι κάτοικοι εύλογα ανησυχούν. Πάντως μέχρι τώρα η ΕΛΑΣ δεν ε΄χει καταφέρει να συλλάβει τον δράστη ή τους δράστες των εμπρησμών.
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