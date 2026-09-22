Συναγερμός στην Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΙΧ τα ξημερώματα - Ανησυχία για μπαράζ επιθέσεων

Ανησυχία στους κατοίκους, καθώς πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες

Ανθή Κουρεντζή

Συναγερμός στην Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΙΧ τα ξημερώματα - Ανησυχία για μπαράζ επιθέσεων
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έκρηξη προκάλεσε φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Ευβοίας στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας τα ξημερώματα της Τρίτης 22/9.
  • Το αυτοκίνητο περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό πριν τυλιχθεί στις φλόγες.
  • Πυροσβεστική και Αστυνομία έφτασαν άμεσα και έσβησαν τη φωτιά, αποκλείοντας το σημείο.
  • Σε κοντινή περιοχή είχε προηγηθεί άλλος εμπρησμός αυτοκινήτου πριν λίγες ημέρες.
  • Η ΕΛΑΣ δεν έχει συλλάβει τον δράστη ή τους δράστες μέχρι στιγμής.
Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (22/9) στην Πάτρα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Ευβοίας στα Ζαρουχλέικα, όταν άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό παρκαρισμένο ΙΧ.

patra-ekriksi.png

Άμεσα στο σημείο έφθασαν Πυροσβεστική και Αστυνομία απέκλεισαν το σημείο και οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά πριν πάρει διαστάσεις.

patra.png

Να σημειωθεί πως στην ίδια περιοχή , πριν από μερικές ημέρες υπήρξε κι άλλος εμπρησμός αυτοκινήτου και οι κάτοικοι εύλογα ανησυχούν. Πάντως μέχρι τώρα η ΕΛΑΣ δεν ε΄χει καταφέρει να συλλάβει τον δράστη ή τους δράστες των εμπρησμών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πάει τον Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη: «Ο γελοίος πόλεμος με τη Ρωσία πρέπει να τελειώσει»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

09:13LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Είμαι 65 χρονών και όλα είναι μια μελαγχολία» - Η εξομολόγηση για τα χρόνια που περνούν

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πλαφόν στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρώ για το κίνησης

08:56LIFESTYLE

Στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη - Τον αποθέωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο και απείλησε με σουγιά και τη μητέρα του

08:43LIFESTYLE

Αιχμές Γιοκαρίνη για θάνατο Μαζωνάκη: «Τον φάγανε τον Γιώργο, δεν ήξερε πού πήγαινε»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

08:29LIFESTYLE

Η συγκίνηση της Νατάσας Θεοδωρίδου για τον Μαζωνάκη: «Εύχομαι να δικαιωθεί, ήταν πολύ καλός άνθρωπος»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

08:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και οι τρεις πόλεμοι στον ΟΗΕ

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου - Δυσκολίες λόγω σύγκρουσης οχημάτων

08:10LIFESTYLE

Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά τη μετακόμισή της – Η συνάντηση με διάσημη σταρ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ducati γιορτάζει τα 100 χρόνια της με ένα σκάφος 1.500 ίππων

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος

07:46ΕΥ ΖΗΝ

Τι είναι το «πρόσωπο φερριτίνης»; Η αλήθεια για τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου και την εμφάνισή σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου - Δυσκολίες λόγω σύγκρουσης οχημάτων

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης - Η μία έκανε πλασμαφαίρεση

07:06ΚΟΣΜΟΣ

«Ανατολίτικο παζάρι» Τουρκίας – ΗΠΑ: «Κόλλησαν» τα F-35, αλλά ξανάρχισαν οι συζητήσεις για τα F-16

08:56LIFESTYLE

Στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη - Τον αποθέωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

08:43LIFESTYLE

Αιχμές Γιοκαρίνη για θάνατο Μαζωνάκη: «Τον φάγανε τον Γιώργο, δεν ήξερε πού πήγαινε»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα ποσά που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο και οι αναμενόμενες αυξήσεις

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο και απείλησε με σουγιά και τη μητέρα του

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ