Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Snapshot Ένας 60χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα από συγγενικό του πρόσωπο.

Ο άνδρας είχε προηγούμενα προβλήματα υγείας.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την εξέταση του περιστατικού.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) στην Πάτρα, όπου ένας 60χρονος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο που ειδοποίησε τις αρχές

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές,ενώ από τα μέxρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

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