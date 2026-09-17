Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Ο άνδρας εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 60χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα από συγγενικό του πρόσωπο.
  • Ο άνδρας είχε προηγούμενα προβλήματα υγείας.
  • Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την εξέταση του περιστατικού.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.
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Τραγικό περιστατικό το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) στην Πάτρα, όπου ένας 60χρονος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο που ειδοποίησε τις αρχές

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές,ενώ από τα μέxρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

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