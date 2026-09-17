Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Ο άνδρας εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο
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- Ένας 60χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα από συγγενικό του πρόσωπο.
- Ο άνδρας είχε προηγούμενα προβλήματα υγείας.
- Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την εξέταση του περιστατικού.
- Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.
Τραγικό περιστατικό το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) στην Πάτρα, όπου ένας 60χρονος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο που ειδοποίησε τις αρχές
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές,ενώ από τα μέxρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
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