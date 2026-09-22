Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εργοστάσιο της Tesla - Η ξενάγηση και η ενημέρωησ για το πρόγρμαμα Optimus

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Tesla στο Πάλο Αλτο της Καλιφόρνια, όπου ενημερώθηκε για την ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus.

Στη συνάντηση με τα στελέχη της Nvidia, ο πρωθυπουργός συζήτησε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα και την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και κυβερνήσεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia όπου σχεδιάζονται προηγμένοι ημιαγωγοί και υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Στη συνάντηση στη Sequoia Capital συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Πάλο 'Αλτο της Καλιφόρνια.

Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus.

Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla.

Στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital

Νωρίτερα, συναντήσεις με κορυφαία στελέχη και ερευνητές στον τομέας της τεχνολογίας είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε σήμερα τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital.

Στη συνάντηση στην Nvidia, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο. Η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, με οικοδεσπότες τον Konstantine Buhler και τον Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

Διαβάστε επίσης