Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι - Την σταμάτησαν αστυνομικοί

Λίγο νωρίτερα αστυνομικοί κατάφεραν να αποτρέψουν έναν άνδρα να αυτοτραυματιστεί στο Αίγιο

Ελένη Ευστρατίου

Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι - Την σταμάτησαν αστυνομικοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αστυνομικοί στην Πάτρα απέτρεψαν την αυτοτονία 36χρονης γυναίκας που απειλούσε να αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι στην οδό Περγάμου.
  • Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν το μαχαίρι από τη γυναίκα και να την ηρεμήσουν.
  • Νωρίτερα, στο Αίγιο, αστυνομικοί απέτρεψαν επίσης έναν άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει με αιχμηρό αντικείμενο έξω από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
  • Και στις δύο περιπτώσεις, η ψύχραιμη αντιμετώπιση των αστυνομικών έσωσε ζωές.
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Αστυνομικοί του τμήματος Πάτρας κατάφεραν να σώσουν τη ζωή μίας γυναίκας η οποία απειλούσε να αυτοκτονήσει, στην περιοχή των Προσφυγικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18/9 στην οδό Περγάμου, όπου μία 36χρονη γυναίκα απειλούσε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της κρατώντας ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με το tempo24, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να αντιδράσουν με ψυχραιμία και να της αποσπάσουν το μαχαίρι. Παράλληλα, μπόρεσαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα και να την πείσουν να μην κάνει κακό στον εαυτό της.

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό στο Αίγιο, όπου ένας άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση των αστυνομικών κατάφεραν να τον αποτρέψουν και να του σώσουν τη ζωή.

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