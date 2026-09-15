Τραγωδία στα Χανιά: 53χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος - Τον βρήκε ο πατέρας του

Snapshot Ένας 53χρονος άνδρας στα Χανιά βρέθηκε απαγχονισμένος από τον πατέρα του στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Ο πατέρας ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες δεν κατάφεραν να σώσουν τον άνδρα, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Οι Αστυνομικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στην αυτοχειρία.

Το περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία των Χανίων. Snapshot powered by AI

Στην απόφαση της αυτοχειρίας προχώρησε ένας 53χρονος ημεδαπός στα Χανιά Κρήτης, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό έγινε γνωστό σήμερα από το cretaone, όπου αναφέρεται ότι τον άτυχο άντρα εντόπισε ο πατέρας του στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Ο ηλικιωμένος άνδρας ειδοποίησε το ΕΚΑΒ σοκαρισμένος, όμως οι διασώστες δεν πρόλαβαν να τον σώσουν, καθώς είχε ήδη φύγει από τη ζωή όταν έφτασαν στο σημείο.

Αφού διαπιστώθηκε ο θάνατός του, οι Αστυνομικές Αρχές ανέλαβαν τη διενέργεια προανάκρισης για τα ακριβή αίτια που οδηγήσαν τον 53χρονο σε αδιέξοδο.

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