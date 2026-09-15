Χανιά: Ενδοοικογενειακή βία στην Κίσσαμο - 47χρονος ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του
Ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές
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- Ένας 47χρονος συνελήθη στην Κίσσαμο για επίθεση στη 73χρονη μητέρα του.
- Η επίθεση περιλάμβανε μπουνιές και κλωτσιές μέσα στο σπίτι τους στη Γραμβούσα.
- Η 73χρονη τραυματίστηκε από τον γιο της κατά το επεισόδιο.
- Ο δράστης οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές μετά τη σύλληψή του.
Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες σε περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά, όταν ένας 47χρονος άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε την 73χρονη μητέρα του.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το ενδοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα μέσα σε σπίτι στην Γραμβούσα Κισσάμου.
Ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.
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