Χανιά: Κατήγγειλε τον γιο της για εξύβριση, απειλές και δάγκωμα - Η έρευνα αποκάλυψε και ναρκωτικά

Snapshot Μητέρα στα Χανιά κατήγγειλε τον γιο της για εξύβριση, απειλές και δάγκωμα σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η αστυνομική έρευνα στην οικία του καταγγελλόμενου αποκάλυψε 130 γραμμάρια κάνναβης και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η υπόθεση επεκτάθηκε και σε παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων συνεχάρη το Α.Τ. Χανίων για τον αποτελεσματικό χειρισμό της υπόθεσης.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων ξεχωρίζει για υψηλά ποσοστά εξιχνίασης και συχνή διαχείριση υποθέσεων πέραν της ενδοοικογενειακής βίας. Snapshot powered by AI

Στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων απευθύνθηκε μια μητέρα, καταγγέλλοντας τον γιο της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τη μητέρα του, ενώ παράλληλα φέρεται να την δάγκωσε.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Α.Ε. Χανίων και ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του καταγγελλόμενου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να λάβει και διαστάσεις που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.