Ρόδος: Αθωώθηκε 55χρονος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση της συζύγου του

Snapshot Ένας 55χρονος αθωώθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου για κατηγορίες ενδοοικογενειακής απειλής.

Η σύζυγός του είχε καταθέσει μήνυση υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε φθορές και απείλησε την ίδια παρουσία του ανήλικου παιδιού τους.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου.

Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και απάλλαξε τον κατηγορούμενο.

Ο 55χρονος αρνήθηκε εξαρχής τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Αθώος κρίθηκε την Πέμπτη (10/9) από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου ένας 55χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία της συζύγου του για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το περιστατικό απασχόλησε τις διωκτικές αρχές το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν σε πολυκατοικία στην πόλη της Ρόδου μετά από αναφορά για οικογενειακό επεισόδιο.

Η 45χρονη υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος μετέβη στο σπίτι όπου διαμένει η ίδια σε κατάσταση μέθης. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε την κεντρική πόρτα και να προκάλεσε φθορές. Στη συνέχεια εισήλθε εντός της πολυκατοικίας φωνάζοντας, εξυβρίζοντας και απειλώντας τη σύζυγό του, προκαλώντας της φόβο και ανησυχία, παρουσία μάλιστα και του ανήλικου παιδιού τους.

Ο 55χρονος συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε και δικάστηκε χθες στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου, το οποίο, κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισης, τον έκρινε αθώο.

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