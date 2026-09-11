«Έφυγε» στα 73 του ο συνδικαλιστής και στέλεχος της Αριστεράς Αλέκος Καλύβης

Snapshot Ο Αλέκος Καλύβης, συνδικαλιστής και πολιτικό στέλεχος της Αριστεράς, πέθανε σε ηλικία 73 ετών μετά από μακρά ασθένεια.

Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ μέχρι το 2009 και ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ και της Λαϊκής Ενότητας.

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 διαφωνώντας με την υπογραφή μνημονίου και συνέχισε την πολιτική του δράση στη Λαϊκή Ενότητα.

Ήταν ενεργός συνδικαλιστής από το 1978, με σημαντική δράση στους τραπεζοϋπαλλήλους και στα ευρωπαϊκά και διεθνή κινήματα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

Ο θάνατός του προκάλεσε συλλυπητήρια από κόμματα της Αριστεράς, συνδικαλιστικούς φορείς και συναγωνιστές που αναγνώρισαν την πολύπλευρη συμβολή του στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο της εργασίας και στους συναγωνιστές του στο χώρο της Αριστεράς η είδηση του θανάτου του Αλέκου Καλύβη.

Ο Αλέκος Καλύβης, συνδικαλιστής και πολιτικό στέλεχος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς πέθανε χθες Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου έχοντας διανύσει μια πορεία ενεργούς πολιτικής δράσης στα συνδικάτα και στον πολιτικό βίο.

Γεννημένος το 1953, έκανε τα πρώτα του συνδικαλιστκά βήματα μέσω του Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε αναπληρωτής Πρόεδρος της ΓΣΕΕ μέχρι το 2009, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού, μετά την αποχώρησή του από το ΚΚΕ, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο αποχώρησε το 2015 και στη συνέχεια συμμετείχε στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας, έχοντας διαφωνήσει με την υπογραφή μνημονίου από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Συλλυπητήρια από κόμματα, οργανώσεις της Αριστεράς και συνδικαλιστικούς φορείς

Ο Γραμματέας της ΛΑΕ Δημήτρης Στρατούλης και επί χρόνια συναγωνιστής με τον Αλέκο Καλύβη τον αποχαιρέτησε σημειώνοντάς ότι «Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θρηνεί. Οι κόκκινες σημαίες μας κυματίζουν μεσίστιες. Χάσαμε τον αγαπημένο μας σύντροφο, τον αδελφικό φίλο, το κορυφαίο στέλεχος του κόμματός μας, τον αγαπημένο όλης της Αριστεράς, τον αγωνιστή του εργατικού συνδικαλιστικού και του διεθνιστικού κινήματος.

Ο πόνος μας είναι αβάσταχτος, η απώλεια του αφήνει μεγάλο κενό στις γραμμές μας. Αλέκο μας δεν θα σε ξεχάσουμε ΠΟΤΕ. Θα ζεις στους αγώνες μας για έναν κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης που και εσύ ονειρεύτηκες. Μαίρη, Γιώργο, Οδυσσέα και όλη η οικογένεια κουράγιο και δύναμη! Να είστε περήφανοι για τον Αλέκο σας. Σας άφησε κληρονομιά την έντιμη και ανυπότακτη αγωνιστική πορεία του. Αλέκο μου είναι μεγάλη τιμή μου που στη ζωή μου σε γνώρισα και αγωνίστηκα μαζί σου σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη για μεγάλα ιδανικά. Καλή μας αντάμωση στους λόφους του ήλιου, όπως έγραφε ο αγαπημένος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος».

Η Λαϊκή Ενότητα εξέδωσε δελτίο τύπου, το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στο οποίο τον αποχαιρετά και δίνει στοιχεία για τη δράση του. Αναφέρει τα εξής:

«Η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά αποχαιρετά με οδύνη και απέραντο σεβασμό τον σύντροφο, συναγωνιστή και φίλο Αλέκο Καλύβη. Έφυγε από την ζωή, μετά από μακρόχρονη και σκληρή μάχη με την ασθένεια, ο Αλέκος Καλύβης, συνδικαλιστής, κοινωνικός αγωνιστής και πολιτικό στέλεχος της Αριστεράς με τεράστια κοινωνική και πολιτική δράση. Γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα και εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από το 1978 και μετά ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση και το 1980 εκλέχτηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ).

Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων (1983-1987), γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ (1991-1994) και από το 1995 εκλέχτηκε στη διοίκηση, στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Προεδρείο της ΓΣΕΕ, στην οποία ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος μέχρι το 2009. Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ επί πολλά χρόνια, μετά το 1991 ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και του Αριστερού Ρεύματος, διετέλεσε μέλος της ΚΠΕ και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Το καλοκαίρι του 2015, μετά την διαφωνία με την υπογραφή του 3ου μνημονίου από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την «Αριστερή Πλατφόρμα» και συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας, της οποίας υπήρξε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Αλέκος Καλύβης υπήρξε πρότυπο συνδικαλιστή και κοινωνικού αγωνιστή, βαθύς γνώστης και μελετητής των κοινωνικών προβλημάτων και ακούραστος στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Έχει γράψει πολλά άρθρα και εργασίες γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και για κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και ευρωπαϊκά θέματα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των κινημάτων των ευρωπορειών κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και ιδρυτικό μέλος και στέλεχος του Συντονιστικού του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Ήταν μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων καθώς και μέλος της διοίκησης του Αρχείου Ιστορίας Συνδικάτων.

Ο Αλέκος Καλύβης υπήρξε πολυσχιδής και χαρισματική προσωπικότητα, συνδικαλιστής με βαθύ πολιτικό προβληματισμό, υπηρέτησε το μαζικό κίνημα και την Αριστερά με απόλυτη ανιδιοτέλεια. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του, όλοι εμείς που συνεργασθήκαμε μαζί του επί πολλά χρόνια, αισθανόμαστε απέραντη θλίψη για τον θάνατό του αλλά και τιμή γιατί συμπορευτήκαμε μαζί του. Η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά αποχαιρετά με οδύνη και σεβασμό τον σύντροφο Αλέκο Καλύβη και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην σύντροφό του Μαίρη, στους γιούς του Γιώργο και Οδυσσέα και σε όλους τους οικείους του», αναφέρει η Λαΐκή Ενότητα.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Καλύβη έστειλαν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25 και άλλες οργανώσεις της Αριστεράς και συνδικαλιστικοί φορείς.

«Ο Αλέκος Καλύβης, που έφυγε σήμερα, υπήρξε ένας πολύ αγαπητός συναγωνιστής για πολλές και πολλούς από εμάς.

Ενεργός συνδικαλιστής για όλα τα χρόνια της εργασίας του στην εθνική τράπεζα και στην ομοσπονδία των τραπεζών, πρωτεργάτης του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, στοχοπροσηλωμένος στην υπόθεση της Αριστεράς, μελετηρός, στοχαστικός, διαλλακτικός και διαλεκτικός ταυτόχρονα, ήπιος, υπέρμαχος του διαλόγου και της ανταλλαγής επιχειρημάτων.

Κυρίως ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Το ΜέΡΑ25 εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους στενούς του συντρόφους», αναφέρει στον αποχαιρετισμό του το ΜέΡΑ25.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας.

Από το 1978 ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, της οποίας υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος έως το 2009.

Η πολιτική του διαδρομή ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Επιτροπής Προγράμματος και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού συνέβαλε ουσιαστικά στην πολιτική και προγραμματική συγκρότηση του χώρου μας.

Η δράση του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα καθώς συνέδεσε την ελληνική Αριστερά και το συνδικαλιστικό κίνημα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή κινήματα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση,.

Οι πολιτικές μας διαδρομές μπορεί να διαφοροποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν διαγράφεται όμως μια κοινή ιστορία δεκαετιών, ούτε η συμβολή του στους αγώνες, στις ιδέες και στη συγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής Αριστεράς.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και εκφράζουμε στην οικογένειά του, στους δύο γιους του, στους συντρόφους, στους φίλους και στους οικείους του τα θερμά μας συλλυπητήρια».

Τον Αλέκο Καλύβη αποχαιρέτισε και η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

«Ο Αλέκος Καλύβης ανήκει – γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αόριστο – ανήκει λοιπόν στην ξεχωριστή εκείνη κατηγορία συντρόφων και συντροφισσών που συνδυάζουν την έννοια της Πολιτικής με την αναλυτική ικανότητα στο πλαίσιο μιας συνολικά προοδευτικής αντίληψης. Όχι τυχαία ο Καλύβης δραστηριοποιείται στον συνδικαλιστικό χώρο, το κατεξοχήν πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και της αναγκαίας σύνθεσης.

Δεν θα ξεχάσω το δέος μας απέναντί του, όταν το 1997, είχε έλθει στα γραφεία της Νεολαίας του Συνασπισμού σε συνέλευση νέων, καμιά 30αριά ήμασταν, να μας μιλήσει για την κατάσταση των νέων εργαζόμενων.

Για τη δική μας τη γενιά ο Αλέκος ανήκει στους “οδοδείκτες”. Με ήθος και ευγένεια χαράσσει δρόμο, ποιώντας αριστερό ήθος. Είναι αυτός που σκιαγραφεί μια διαδρομή που τότε φάνταζε δύσβατη όμως αργότερα γίνεται μεγάλο μονοπάτι σε μεγάλο βαθμό και χάρη στον ίδιο και τη συνεπή και ανιδιοτελή προσφορά του στο μαζικό κίνημα και την Αριστερά.

Ο συνδικαλιστής, το πολιτικό στέλεχος της Αριστεράς, ο κοινωνικός αγωνιστής και Αλέκος Καλύβης αφήνει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη, μια πολιτική κληρονομιά που πλέον καλούμαστε εμείς να τιμήσουμε, συνεχίζοντάς την», ανέφερε.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση προχώρησε και η Νέα Αριστερά:

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά και θλίψη και συγκίνηση τον σύντροφο μας Αλέκο Καλύβη.

Η συμβολή του στους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες των τελευταίων δεκαετιών ήταν καθοριστική, όχι μόνο λόγω της αγωνιστικότητάς του, των βαθέων γνώσεών του και της απαρέγκλιτης στράτευσής του στην Αριστερά και στο πλευρό των εργαζομένων.

Ο Αλέκος Καλύβης ήταν ένας πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος προσηνής και μειλίχιος, και γι αυτό πειστικός και αγαπητός σε συντρόφους και αντιπάλους.

Συμπορευτήκαμε μαζί για χρόνια, δώσαμε μάχες στα κινήματα και στην κοινωνία στο πλευρό των εργαζόμενων και των καταπιεσμένων. Στον Συνασπισμό, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Αυτόνομη Παρέμβαση, το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και σε κάθε πρωτοβουλία απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, τον ρατσισμό και τον πόλεμο.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνοδοιπόρους του.

Αγαπημένε μας σύντροφε Αλεκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Τον Αλέκο Καλύβη αποχαιρέτισε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επικεφαλής το Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης (ΔΗ.Κ.Ε.Α.): «Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα την μεγάλη απώλεια του φίλου , του ακούραστου αγωνιστή και ενός αφοσιωμένου , μειλίχιου , ευγενικού ανθρώπου του Αλέκου Καλύβη , ηγετική φυσιογνωμία της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας. Τα βαθιά συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του και σε όσους τον αγάπησαν και του συμπαραστάθηκαν στις τελευταίες δυσκολίες του. Καλό σου ταξίδι Αλέκο , θα σε θυμόμαστε για πάντα»