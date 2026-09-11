Ρέθυμνο: Πίστευε ότι επενδύει σε τράπεζα της Λιθουανίας - Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη ύψους 40.000 ευρώ

Ο 65χρονος από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο «επένδυσε» 40.00 ευρώ 

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ρέθυμνο: Πίστευε ότι επενδύει σε τράπεζα της Λιθουανίας - Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη ύψους 40.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 65χρονος επιχειρηματίας από το Ρέθυμνο έχασε 40.000 ευρώ επενδύοντας σε πλατφόρμα που υποτίθεται ότι αφορούσε επενδύσεις σε συνάλλαγμα.
  • Η επένδυση ξεκίνησε με αρχική καταβολή 250 ευρώ και συνεχίστηκε σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2026.
  • Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν ο επιχειρηματίας προσπάθησε να προχωρήσει σε ανάληψη των χρημάτων και οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας δεν ανταποκρίθηκαν.
  • Ο επιχειρηματίας κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη λειτουργία της πλατφόρμας.
  • Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής και ελέγχου σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται εύκολες αποδόσεις.
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Σε απάτη κατάληξε μία διαδικτυακή επενδυτική ευκαιρία. Ο επιχειρηματίας από το Ρέθυμνο πείστηκε από τους επιτήδειους και κατέληξε να χάνει 40.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο 65χρονος άνδρας εντόπισε μέσω διαδικτύου πλατφόρμα που φέρεται να προσέφερε δυνατότητα επένδυσης σε συνάλλαγμα. Τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν κατά την εγγραφή του φαίνεται πως ήταν αρκετά για να τον πείσουν ότι επρόκειτο για αξιόπιστη επενδυτική δραστηριότητα.

Από τα 250 ευρώ στα 40.000

Αρχικά, ο επιχειρηματίας κατέβαλε 250 ευρώ, προκειμένου να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να ξεκινήσει τη διαδικασία της επένδυσης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, άρχισε σταδιακά να καταθέτει μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, θεωρώντας ότι αυτά κατευθύνονταν σε επενδύσεις συναλλάγματος.

Από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο του 2026, οι καταθέσεις του έφτασαν συνολικά τις 40.000 ευρώ.

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο ίδιος φέρεται να πίστευε ότι τα χρήματά του βρίσκονταν σε επενδυτική διαδικασία και ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να εισπράξει την απόδοση της επένδυσής του.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Η απάτη αποκαλύφθηκε στις 31 Ιουλίου όταν ο επιχειρηματίας ζήτησε να προχωρήσει στην είσπραξη των χρημάτων που θεωρούσε ότι είχε συγκεντρώσει από την επένδυσή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας άλλοτε δεν απαντούσαν στις επικοινωνίες και άλλοτε ανέβαλαν την επικοινωνία, ενώ στη συνέχεια τα τηλέφωνα που είχε στη διάθεσή του δεν βρίσκονταν πλέον σε λειτουργία.

Η προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που μέχρι τότε εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι της επένδυσης έπεσε στο κενό.

Η καταγγελία στην Αστυνομία

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την υποψία του ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Έτσι, απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε την εξαπάτησή του, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Μέχρι σήμερα, τα χρήματα που κατέθεσε δεν έχουν επιστραφεί, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να βρίσκονται πίσω από την επενδυτική πλατφόρμα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, τις διαδρομές των χρημάτων και την ταυτότητα των προσώπων που εμφανίζονταν ως επενδυτές ή διαχειριστές.

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