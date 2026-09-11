Χίος: Θανατηφόρο τροχαίο με σύγκρουση δικύκλων έξω από το Νοσοκομείο

Snapshot Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά έξω από το νοσοκομείο της Χίου υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο 67χρονος αναβάτης ενός δικύκλου σκοτώθηκε από τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στα Επείγοντα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 67χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Τροχαία Χίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Χίο με τη εμπλοκή δύο δικύκλων

Όπως αναφέρει το astraparis.gr, δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ΄ξω από το νοσοσκομείο του νησιού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έxασε τη ζωή του ο 67χρονος αναβάτης του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου.

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης.

Οιγιατροί παρά τις αγωνι΄ψδης προσπάθειες που κατέβαλλαν δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.

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