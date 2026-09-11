Κορυδαλλός: Καταδίωξη και καβγάς στη μέση του δρόμου - Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές - Βίντεο

Snapshot Στον Κορυδαλλό σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε καταδίωξη και σωματική βία μεταξύ μοτοσικλετιστών και οδηγού ΙΧ.

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο.

Πέντε άτομα προσήχθησαν από την αστυνομία, με δύο προσαγωγές να αναμένονται να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Οι συλλήψεις αφορούν τον οδηγό της μοτοσικλέτας και τον οδηγό του αυτοκινήτου για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το επεισόδιο ξεκίνησε στη συμβολή Πέτρου Ράλλη με Κηφισού και κατέληξε στην πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που ξεκίνησε με φραστικό επεισόδιο και κατέληξε σε καταδίωξη και σωματική βία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Η ένταση ανάμεσα σε αναβάτες μηχανής και επιβάτες αυτοκινήτου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και πέντε προσαγωγές, δύο από τις οποίες αναμένεται να γίνουν συλλήψεις.

Το επεισόδιο άρχισε περίπου στις 9 το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Κηφισού, όπου δύο αναβάτες μιας μηχανής είχαν έναν φραστικό διαπληκτισμό με τους τρεις επιβαίνοντες σε ένα αυτοκίνητο. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε καταδίωξη, η οποία συνεχίστηκε μέχρι την πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να εμπόδισε την πορεία του ΙΧ, με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί με τη μηχανή και να καταλήξει σε κολώνα. Στο ίδιο σημείο εμφανίστηκε και δεύτερη μηχανή με δύο άτομα, οι οποίοι επιτέθηκαν στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο οδηγός της πρώτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Τζάνειο για ιατρική περίθαλψη.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές, εκ των οποίων δύο πρόκειται να μετατραπούν σε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες θα είναι ο οδηγός της μηχανής και ο οδηγός του αυτοκινήτου, με τη δικογραφία να αφορά την πρόκληση σωματικών βλαβών.