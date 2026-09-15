Τέμπη: «Να μπορέσει να μιλήσει με τη δική του φωνή» - Συγκινεί ο δικηγόρος του Γεράσιμου

Snapshot Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού στο δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζει να δίνει δύσκολο αγώνα για τη ζωή του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Λουκάς Αποστολίδης, εκφράζει την προσμονή για τη στιγμή που ο Γεράσιμος θα μπορέσει να μιλήσει ο ίδιος για τα όσα έζησε.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις οικογένειες των θυμάτων να καταθέτουν, ενώ αναμένεται και η μαρτυρία του Γεράσιμου όταν αναρρώσει.

Η οικογένεια και οι υποστηρικτές του ελπίζουν να δουν τον Γεράσιμο να ανακτά τη δύναμη να μιλήσει και να σταθεί όρθιος.

Το μήνυμα του δικηγόρου τονίζει την αξία της αλήθειας και τη σημασία της προσωπικής μαρτυρίας του επιζώντα. Snapshot powered by AI

Μήνυμα δύναμης και ελπίδας για τον μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού της μοιραίας αμαξοστοιχίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, Γεράσιμου Γεωργιάδη έστειλε ο δικηγόρος της οικογένειας, Λουκάς Αποστολίδης ανήμερα της εορτής του νεαρού φοιτητή που συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Μέσα από το μήνυμά του ο δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε την προσμονή για τη στιγμή που ο νεαρός θα μπορέσει να μιλήσει ξανά με τη δική του φωνή.

«Σήμερα ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του 1ου βαγονιού, γιορτάζει τη ζωή του. Ο Γεράσιμος συνεχίζει να παλεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αποστολίδης περιγράφει έναν δύσκολο και αδιάκοπο αγώνα, που, όπως σημειώνει, μόνο όποιος τον έχει ζήσει από κοντά μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά.

«Μια ζωή που συνεχίζεται μέσα από έναν δύσκολο και καθημερινό αγώνα. Έναν αγώνα που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά, αν δεν τον έχει ζήσει», σημειώνει.

Η προσμονή για τη δική του μαρτυρία

Στην ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος συνδέει τη σημερινή ημέρα και με τη δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών, όπου οι οικογένειες των θυμάτων καταθέτουν ενώπιον του Δικαστηρίου τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως τονίζει, υπάρχει και μια άλλη ημέρα που πολλοί περιμένουν με αγωνία: εκείνη κατά την οποία ο Γεράσιμος θα μπορέσει να σταθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και να καταθέσει ο ίδιος όσα έζησε.

«Να μπορέσει κάποια στιγμή να εκφράσει με τη δική του φωνή όλα όσα έζησε», αναφέρει.

Ο στόχος, όπως περιγράφεται, είναι να μπορέσει ξανά να δει, να αντιληφθεί, να μιλήσει και να σταθεί όρθιος, ώστε η δική του μαρτυρία να ακουστεί και να συμβάλει στην αναζήτηση της αλήθειας.

«Του ευχόμαστε να κερδίσει κάθε μικρή και μεγάλη μάχη»,

Ο Λουκάς Αποστολίδης υπογραμμίζει ότι σήμερα οι ευχές προς τον Γεράσιμο δεν περιορίζονται σε ένα απλό «χρόνια πολλά».

«Του ευχόμαστε δύναμη. Του ευχόμαστε να κερδίσει κάθε μικρή και μεγάλη μάχη», αναφέρει.

Και προσθέτει: «Να έρθει η στιγμή που θα μπορέσει ξανά να μιλήσει, να σταθεί στα πόδια του και να πει ο ίδιος την ιστορία του».

Η ανακοίνωση καταλήγει με μια ευχή που συνοψίζει την αγωνία και την ελπίδα της οικογένειας και όσων βρίσκονται στο πλευρό του: «Γιατί η αλήθεια αξίζει να ακουστεί. Χρόνια πολλά, Γεράσιμε. Κράτα γερά. Η ελπίδα παραμένει ζωντανή και η μέρα που θα μπορέσεις να μιλήσεις με τη δική σου φωνή είναι μια μέρα που όλοι περιμένουμε».

Ο Γεράσιμος συνεχίζει, λοιπόν, να δίνει τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του. Και για τους δικούς του ανθρώπους, η μεγαλύτερη ευχή είναι μία: να έρθει η στιγμή που θα μπορέσει ο ίδιος να αφηγηθεί όσα έζησε.

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