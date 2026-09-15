Δίκη Τέμπη: «Μας παρέδωσαν μία δικογραφία-τόμο χωρίς να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου»

Συνεχίστηκαν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος κατά την 30η δικάσιμο

Ελένη Ευστρατίου

Δίκη Τέμπη: «Μας παρέδωσαν μία δικογραφία-τόμο χωρίς να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το δικαστήριο θα ανακοινώσει τη Δευτέρα την απόφασή του για τον έλεγχο του κινητού του σταθμάρχη σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι ο θάνατος των παιδιών προήλθε από παραλείψεις και όχι από ατύχημα, και ζητούν επιστημονική διερεύνηση των αιτιών θανάτου.
  • Καταγγέλλονται ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και βεβήλωση του χώρου του δυστυχήματος από παρεμβάσεις και κακή διαχείριση.
  • Οι συγγενείς ζητούν την αλήθεια για τους θανάτους, επισημαίνοντας την καταστροφή βιολογικού υλικού και την ανάγκη για ειδικές εξετάσεις σε δείγματα από τα θύματα.
  • Ορισμένοι συγγενείς έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την ταυτόχρονη κίνηση δύο τρένων στην ίδια γραμμή και την έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας.
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Συνεχίζονται οι συγκινητικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κατά τη διάρκεια της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Σήμερα, Τρίτη, κατά την 30η δικάσιμο, το δικαστήριο ενημέρωσε πως η απόφασή του σχετικά με το αίτημα ελέγχου του κινητού του κατηγορούμενου σταθμάρχη, το οποίο κατέθεσε η πλευρά υποστήριξης κατηγορίας, θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το larissanet. Το αίτημα αφορά στον έλεγχο των κλήσεων, μηνυμάτων και εφαρμογών του κινητού καθώς και την αναζήτηση τυχόν διαγραμμένων στοιχείων την περίοδο του δυστυχήματος.

Τόσο η πλευρά της εισαγγελίας, όσο και ο συνήγορος του Σταθμάρχη αποδέχτηκαν το αίτημα. Ο κ. Παντζαρτζίδης τόνισε πως πρέπει να εξακριβωθεί ότι δεν υπήρχε καμία επικοινωνία του σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιο Κουτσούμπα.

«Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο χωρίς τα αίτια θανάτου»

Σήμερα η καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια της Φραντζέσκας Μπέζα. Ο πατέρας της, Δημήτρης, ξεκίνησε δείχνοντας μία φωτογραφία της στους δύο κατηγορούμενους που βρίσκονταν στην αίθουσα, από τους συνολικά 36 της δικογραφίας, δηλώνοντας ότι «είναι απογοητευτικό να βλέπεις τόσες καρέκλες άδειες». Πρόσθεσε στην κατάθεσή του ότι ο θάνατος της κόρης του δεν ήταν «ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα, αλλά επακόλουθο παραλείψεων», ενώ σχολίασε ότι στην «δικογραφία - τόμο» δεν διάβασε ούτε πως ούτε γιατί σκοτώθηκε η κόρη του.

Ο αδερφός και η μητέρα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ζήτησαν να διερευνηθούν επιστημονικά οι λόγοι θανάτου της 20χρονης, η οποία πέθανε από τη φωτιά, ενώ σχολίασαν και τον τρόπο που χάθηκαν στοιχεία από τις παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος.

«Ο χώρος βεβηλώθηκε»

Στη συνέχεια κατέθεσε η αδερφή της Βασιλικής Χλώρου, Χρυσούλα, η οποία σχολίασε τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και στον χώρο του δυστυχήματος που δεν προστατεύτηκε μετά την σύγκρουση. «Είδα το απίστευτο αυτό θέαμα να τσαλαπατάνε το έδαφος και να πετάνε λουλούδια. Ο χώρος αυτός βεβηλώθηκε». Μάλιστα ανέφερε πως προχώρησε σε νομικές ενέργειες σχετικά με την ταυτόχρονη κίνηση δύο τρένων στην ίδια γραμμή, μέσα στη Λάρισα.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα που επέβαινε στο πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ο ίδιος σχολίασε ότι το δυστύχημα δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα αλλά έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας. «Δεν έγινε καμία διαβούλευση μεταξύ των οργανισμών για να λάβουν μέτρα και να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο», ανέφερε.

«Θέλουμε την αλήθεια για τον θάνατο των παιδιών μας»

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη Ασλανίδη που πέθανε λόγω της φωτιάς, δήλωσε ότι ο γιος του «κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν να τα παιδιά μας. Γιατί κάποια ήταν ζωντανά».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην «καταστροφή βιολογικού υλικού» με εντολή, όπως κατέθεσε του εφέτη ανακριτή, και στα οστάρια που φυλάσσονται στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Μάλιστα ο συνήγορός του, κ. Γιάννης Μαντζουράνης, προανήγγειλε την υποβολή αιτήματος για να γίνει έλεγχος στα συγκεκριμένα οστάρια.

Ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε και στο θέμα των εκταφών κάνοντας γνωστό πως εντοπίστηκε κατάλληλο εργαστήριο στην Ολλανδία που μπορεί να προχωρήσει στις ειδικές εξετάσεις σε δείγματα από σορούς θυμάτων μετά τις εκταφές που ζήτησαν ορισμένοι συγγενείς.

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