Μισθός $100.000, μπόνους $50.000: Ο κίνδυνος για το Ορμούζ εκτοξεύει τους μισθούς των καπετάνιων

Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις στη ναυτιλία, αυξάνοντας την επικινδυνότητα στη διαδρομή και οδηγώντας σε υψηλότερα πακέτα αμοιβών

Μιχάλης Παπαδάκος

Μισθός $100.000, μπόνους $50.000: Ο κίνδυνος για το Ορμούζ εκτοξεύει τους μισθούς των καπετάνιων
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι καπετάνιοι πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ λαμβάνουν έως και 100.000 δολάρια το μήνα και μπόνους 50.000 δολαρίων ανά διέλευση λόγω του υψηλού κινδύνου.
  • Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις στη ναυτιλία, αυξάνοντας την επικινδυνότητα στη διαδρομή και οδηγώντας σε υψηλότερα πακέτα αμοιβών.
  • Τα ναύλα μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί στα 1,3 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως από 20.000-50.000 δολάρια πέρυσι.
  • Κατά τη διέλευση του Ορμούζ, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να κερδίσουν 4 έως 6 φορές τον κανονικό μισθό τους, ενώ σε άλλες επικίνδυνες ζώνες λαμβάνουν διπλάσιες αμοιβές.
  • Τα πληρώματα συμμετέχουν σε επαναλαμβανόμενα ταξίδια υψηλού κινδύνου, που τους αποφέρουν σημαντικά αυξημένους μισθούς αλλά και συνεχή έκθεση σε απειλές επιθέσεων.
Snapshot powered by AI

Όποιος παίζει τη ζωή του κορόνα-γράμματα, θα πρέπει να αμείβεται κι αναλόγως. Κάτι τέτοιο ισχύει για τους καπετάνιους και τα πληρώματα που περνούν τα Στένα του Ορμούζ με τα δεξαμενόπλοιά τους.

Στους καπετάνιους των πετρελαιοφόρων που διασχίζουν την διακεκαυμένη ζώνη της Μέσης Ανατολής, προσφέρονται έως και 100.000 δολάρια το μήνα, μαζί με ένα μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση, καθώς οι πλοιοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τα πλοία τους σε κίνηση μέσα από ένα από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Τα έκτακτα πακέτα αμοιβών προσφέρονται στους ναυτιλλομένους καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου επιδιώκουν να διατηρήσουν τη ροή αργού πετρελαίου μέσω του στενού, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αύξηση στις αμοιβές του πληρώματος αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης αύξησης του κόστους μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Οι ναύλοι μεταφοράς για τα φορτία που ταξιδεύουν μέσω των Στενών έχουν αυξηθεί σε περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με 20.000 έως 50.000 δολάρια την ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με τους Financial Times.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμενόπλοιων έχουν μισθό περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί βγάζουν μόλις 1.500 δολάρια. Τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν διπλάσια αμοιβή όταν επιχειρούν στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια των πραγματικών διαβάσεων στο Ορμούζ, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να λάβουν τέσσερις έως έξι φορές τον κανονικό μισθό τους.

Τα περισσότερα ταξίδια μέσω του στενού πραγματοποιούνται ως επιχειρήσεις μεταφοράς, με ειδικά δεξαμενόπλοια να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να βγάζουν μηνιάτικο που δεν θα το έβλεπαν ούτε αν ήταν... καπετάνιοι, αλλά τα αφήνει επίσης εκτεθειμένα στη συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 11 κοινότητες του Δήμου Πλατανιά Χανίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Καταδικάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ στην Ταϊβάν - Ο Κιμ Γιονκ Ουν έδειξε την πλήρη υποστήριξη του προς την Κίνα

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, είμαι ένας απλός υπουργός

11:48ANNOUNCEMENTS

Νέα διεθνής συνεργασία της Kaizen Gaming με την UEFA για το UEFA EURO 2028™

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: «Έπαιρνα 7.200 τον χρόνο και μου δήλωσαν 19.000 ευρώ», λέει η γυναίκα που τον κατήγγειλε

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 100.000 δολαρίων, μπόνους 50.000 δολαρίων: Ο κίνδυνος για το Ορμούζ εκτοξεύει τους μισθούς των καπετάνιων των δεξαμενόπλοιων σε νέα υψηλά

11:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο - Εννιά σεισμικές δονήσεις στο νησί από τα μεσάνυχτα

11:23ANNOUNCEMENTS

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcub

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ένα Togg, το πρώτο τουρκικής κατασκευής ηλεκτρικό αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες - Βίντεο

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:05ANNOUNCEMENTS

«Τραγουδάμε Μαζί»: Kορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για τους ανθρώπους της μουσικής

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες με επιθετικά αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα στη νέα βάση Κίνας-Λάος

10:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυμνόστηθος άνδρας σκαρφάλωσε στην ψευδοροφή καταστήματος και άρχισε να σέρνεται πάνω από τα κεφάλια πελατών - Δείτε βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα ηλεκτρικά αντέχουν περισσότερο όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα;

10:39LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση: Την επιστολή την έγραψε μόνη της, μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα

10:38LIFESTYLE

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ταξίδεψε και στην Ελλάδα - Η μυκονιάτικη παρωδία με τις Σειρήνες - Βίντεο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονος «ξάφρισε» 84χρονη - Ήταν φίλοι και της απέσπασε πάνω από 175.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

10:39LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση: Την επιστολή την έγραψε μόνη της, μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Yπόθεση Καμπούρη: «Ενημερωθήκαμε από την τηλεόραση», λέει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ για το κύκλωμα

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το συγκινητικό «αντίο» του Δελμούζιου Γυμνασίου στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

07:12LIFESTYLE

«Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή»: Η σκληρή απάντηση Βίσση σε Καρβέλα - «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει» - «Ζήτησε €1,5 εκατ, απειλούσε ότι θα με κατέστρεφε»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVEBLOG - Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Είναι σκευωρία, φώναζε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ενώ αναχωρούσε από ΓΑΔΑ για Ευελπίδων

09:21LIFESTYLE

Φάνης Μουρατίδης: «Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο χωρίς εκείνα με τις τσάντες»

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 100.000 δολαρίων, μπόνους 50.000 δολαρίων: Ο κίνδυνος για το Ορμούζ εκτοξεύει τους μισθούς των καπετάνιων των δεξαμενόπλοιων σε νέα υψηλά

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπάλι Μπαγκαγιόκο, έγινε «ασπίδα» για μαθητές ενάντια στις αστυνομικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο

11:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ανατροπή λόγω 28ης Οκτωβρίου – Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Οι πιθανές ημερομηνίες

10:26LIFESTYLE

«Είναι το άλλο μου μισό στη μουσική» -Τι είπε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ για τον Καρβέλα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ