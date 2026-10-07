Μισθός $100.000, μπόνους $50.000: Ο κίνδυνος για το Ορμούζ εκτοξεύει τους μισθούς των καπετάνιων

Snapshot Οι καπετάνιοι πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ λαμβάνουν έως και 100.000 δολάρια το μήνα και μπόνους 50.000 δολαρίων ανά διέλευση λόγω του υψηλού κινδύνου.

Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις στη ναυτιλία, αυξάνοντας την επικινδυνότητα στη διαδρομή και οδηγώντας σε υψηλότερα πακέτα αμοιβών.

Τα ναύλα μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί στα 1,3 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως από 20.000-50.000 δολάρια πέρυσι.

Κατά τη διέλευση του Ορμούζ, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να κερδίσουν 4 έως 6 φορές τον κανονικό μισθό τους, ενώ σε άλλες επικίνδυνες ζώνες λαμβάνουν διπλάσιες αμοιβές.

Τα πληρώματα συμμετέχουν σε επαναλαμβανόμενα ταξίδια υψηλού κινδύνου, που τους αποφέρουν σημαντικά αυξημένους μισθούς αλλά και συνεχή έκθεση σε απειλές επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Όποιος παίζει τη ζωή του κορόνα-γράμματα, θα πρέπει να αμείβεται κι αναλόγως. Κάτι τέτοιο ισχύει για τους καπετάνιους και τα πληρώματα που περνούν τα Στένα του Ορμούζ με τα δεξαμενόπλοιά τους.

Στους καπετάνιους των πετρελαιοφόρων που διασχίζουν την διακεκαυμένη ζώνη της Μέσης Ανατολής, προσφέρονται έως και 100.000 δολάρια το μήνα, μαζί με ένα μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση, καθώς οι πλοιοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τα πλοία τους σε κίνηση μέσα από ένα από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Τα έκτακτα πακέτα αμοιβών προσφέρονται στους ναυτιλλομένους καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου επιδιώκουν να διατηρήσουν τη ροή αργού πετρελαίου μέσω του στενού, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αύξηση στις αμοιβές του πληρώματος αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης αύξησης του κόστους μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Οι ναύλοι μεταφοράς για τα φορτία που ταξιδεύουν μέσω των Στενών έχουν αυξηθεί σε περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με 20.000 έως 50.000 δολάρια την ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με τους Financial Times.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμενόπλοιων έχουν μισθό περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί βγάζουν μόλις 1.500 δολάρια. Τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν διπλάσια αμοιβή όταν επιχειρούν στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια των πραγματικών διαβάσεων στο Ορμούζ, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να λάβουν τέσσερις έως έξι φορές τον κανονικό μισθό τους.

Τα περισσότερα ταξίδια μέσω του στενού πραγματοποιούνται ως επιχειρήσεις μεταφοράς, με ειδικά δεξαμενόπλοια να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να βγάζουν μηνιάτικο που δεν θα το έβλεπαν ούτε αν ήταν... καπετάνιοι, αλλά τα αφήνει επίσης εκτεθειμένα στη συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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