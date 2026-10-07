Βόρεια Κορέα: Καταδικάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ στην Ταϊβάν

Snapshot Η Βόρεια Κορέα καταδικάζει τις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ στην Ταϊβάν, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή.

Ο αναλυτής Κιμ Μιόνγκ Τσολ προειδοποιεί τις ΗΠΑ για τον κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης με την Κίνα λόγω της υποστήριξης στην Ταϊβάν.

Η Πιονγιάνγκ ευθυγραμμίζεται στενότερα με το Πεκίνο στην υποστήριξη της πολιτικής «Μίας Κίνας» και στην αντίθεση της αναγνώρισης της Ταϊβάν ως ανεξάρτητου κράτους.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εξέφρασε πλήρη υποστήριξη προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ενίσχυση της διπλωματικής και στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στην Ταϊβάν παρά τις αντιδράσεις της Κίνας και της Βόρειας Κορέας. Snapshot powered by AI

Η Βόρεια Κορέα επέκρινε τις ΗΠΑ για τις πωλήσεις όπλων και τη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει στην Ταϊβάν, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι τροφοδοτεί τις εντάσεις στο Στενό της Ταϊβάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA, το οποίο επικαλείται τον αναλυτή διεθνών υποθέσεων της Βόρειας Κορέας, Κιμ Μιόνγκ Τσολ.

Ο αναλυτής τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ταϊβάν υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ, παράλληλα, καταδικάζει την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών στο μικρό αυτό νησί, τα οποία αγοράστηκαν από τις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σκεφτούν δύο φορές αν είναι έτοιμες να βρεθούν σε μετωπική σύγκρουση με την ισχυρή εθνική δύναμη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ασφάλεια της Ταϊβάν και αν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», πρόσθεσε ο Κιμ Μιόνγκ Τσολ, σύμφωνα με το KCNA.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ταϊβάν παρέλαβε τα δύο πρώτα από μια παρτίδα 66 νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16V Block 70 που είχε παραγγείλει το 2019 από τις ΗΠΑ, ενόψει της αυξανόμενης στρατιωτικής απειλής από το Πεκίνο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα σχόλια του αναλυτή δείχνουν ότι η Πιονγιάνγκ ευθυγραμμίζεται στενότερα με την Κίνα όσον αφορά την Ταϊβάν, ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής του Πεκίνου. Η Κίνα διεκδικεί το δημοκρατικά διοικούμενο νησί ως δικό της, αν και η Ταϊπέι απορρίπτει τον ισχυρισμό κυριαρχίας.

Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα και τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην Ασία και τη Δύση.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδειξε την πλήρη υποστήριξη του προς τον Σι Τζινπίνγκ

Τον Ιούνιο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έδειξε την πλήρη υποστήριξη του προς τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Πιονγιάνγκ σχετικά με την πολιτική της «Μίας Κίνας», μια διπλωματική θέση του Πεκίνου που υποστηρίζει ότι υπάρχει μόνο μία κυριαρχία υπό το όνομα «Κίνα», η οποία αποκλείει την αναγνώριση της Ταϊβάν ως ανεξάρτητου κράτους.

Στη συνάντηση, έγινε επίσης μια προσεκτικά διατυπωμένη αναφορά στις αμυντικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα ενισχύσουν τις ανταλλαγές τους στους τομείς της διπλωματίας, της επιβολής του νόμου, των στρατιωτικών υποθέσεων και σε άλλους τομείς, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η απόφαση της Βόρειας Κορέας να στείλει στρατιώτες για να πολεμήσουν υπέρ της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας έδειξε ότι είναι πρόθυμη να παράσχει βοήθεια σε καιρό πολέμου, χωρίς, όμως, να υπάρχει κάποια ένδειξη αντίστοιχης δέσμευσης προς την Κίνα.

Η Κίνα περιγράφει την Ταϊβάν ως τον «πυρήνα των βασικών ζητημάτων» στις σχέσεις της με άλλες χώρες, απαιτώντας να μην υπάρχει καμία μορφή επίσημης επαφής μεταξύ ηγετών της Ταϊβάν και ηγετών άλλων χωρών.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Πεκίνο δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικεί το νησί ή να προσπαθεί να το εκπροσωπεί στη διεθνή σκηνή.

Η Κίνα, σύμμαχος της Βόρειας Κορέας, έχει επίσης απαιτήσει επανειλημμένα από την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από το νόμο να παρέχουν τα απαραίτητα μέσα στην Ταϊβάν για να μπορεί να αμυνθεί, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων.