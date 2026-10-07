Γεωργιάδης: Δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, είμαι ένας απλός υπουργός

«Δεν είναι λόγος για να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλο» για τα κενά ασφαλείας, είπε ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη 

Διονυσία Προκόπη

Γεωργιάδης: Δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, είμαι ένας απλός υπουργός
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  • Ο υπουργός Υγείας τόνισε την παγκόσμια διάσταση των κενών ασφαλείας στις υπηρεσίες μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής.
  • Αναφέρθηκε σε σοβαρά περιστατικά σε κλινικές πλαστικής χειρουργικής, όπως ο θάνατος Φινλανδής influencer.
  • Το υπουργείο Υγείας έχει λάβει μέτρα, όπως τη δημιουργία του medwatch και τη σύσταση ειδικής επιτροπής για το πλαίσιο της αναγεννητικής ιατρικής.
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Την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος των κενών ασφαλείας στις λεγόμενες υπηρεσίες μακροζωίας και αναγγενητικής ιατρικής, θέλησε να αναδείξει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νικόλαου Βέττα, σχετικά με τους ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων και τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, το πρωί της Τετάρτης (07/10/2026), στη Βουλή.

«Έγιναν τα μύρια όσα» σε μεγάλη κλινική πλαστικής χειρουργικής, στη Φινλανδία, «μια από τις πιο νομοταγείς χώρες της Ευρώπης» είπε ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον θάνατο μιας γνωστής Φινλανδής influencer, κατά τη διάρκεια αισθητικής επέμβασης. «Αποτελεί παγκόσμια ανησυχία πια, γιατί αυτή η πλευρά της λεγόμενης αναγεννητικής ιατρικής, έχει αναπτυχθεί με μεγάλη ταχύτητα και οι διάφορες χώρες απαντούν με διάφορους τρόπους», πρόσθεσε.

Για το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «δεν είναι λόγος για να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλο, για μια ακόμη φορά, γιατί κενά ασφαλείας τέτοιου τύπου σε αυτή την πλευρά της ιατρικής, δεν είναι φαινόμενο μόνο της Ελλάδας. Δεν χρειάζεται να πούμε φταίει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, φταίει ο Γεωργιάδης κλπ. Στην πραγματικότητα, έχουμε μια κυρία η οποία με τον σύζυγό της αποφάσισαν να παραβιάσουν τον νόμο, εξαπάτησαν και τους ελεγκτές. Στη ζωή υπάρχουν και απατεώνες».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «η αποκάλυψη αυτού του χαλαρού πλαισίου μας κινητροδότησε, να προχωρήσουμε ως υπουργείο Υγείας σε μια σειρά ενέργειες, για να καλύψουμε τα κενά τα οποία αποδείχθηκε ότι υπάρχουν».

Ως προς τα μέτρα στα οποία προχώρησε το υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο medwatch, το οποίο φτιάχτηκε «σε χρόνο ρεκόρ και τώρα το έχουν ζητήσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί καμία άλλη χώρα δεν το έχει φτιάξει». Επισήμανε δε τη σύσταση της ειδικής επιτροπής του υπουργείου Υγείας, η οποία θα συζητήσει για το πλαίσιο το οποίο θα διέπει την αναγεννητική ιατρική στη χώρα μας.

«Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Άρα γιατί κατηγορείτε το υπουργείο Υγείας και εμένα; Γιατί δεν έλυσα γρηγορότερα, κάτι που δεν το έχει λύσει κανένα κράτος του κόσμου; Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, είμαι ένας απλός υπουργός» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

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