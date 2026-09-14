Τέμπη: «Πιστεύω στη Δικαιοσύνη» - Τι κατέθεσαν Δημήτρης και Νίκος Πλακιάς

 «Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών. Εγώ η μάνα του πάντα 59 γιατί στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας»

Ελένη Ευστρατίου

Τέμπη: «Πιστεύω στη Δικαιοσύνη» - Τι κατέθεσαν Δημήτρης και Νίκος Πλακιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ολοκληρώθηκε η 29η συνεδρίαση της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη με καταθέσεις μελών των οικογενειών Πλακιά και Βλάχου.
  • Η εισαγγελέας ζήτησε εργαστηριακή εξέταση του κινητού του κατηγορούμενου σταθμάρχη, για κλήσεις, μηνύματα και διαγραμμένα στοιχεία.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν την αγωνία και την πίστη τους στη δικαιοσύνη, επισημαίνοντας παράλληλα ελλείψεις στην αντιμετώπιση των συνεπειών του δυστυχήματος.
  • Κατατέθηκε η άποψη ότι η παρουσία δύο τρένων στην ίδια γραμμή για 12,5 λεπτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ανθρώπινο λάθος.
  • Ζητήθηκε από το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες για το δυστύχημα και τις μεταγενέστερες ενέργειες.
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Ολοκληρώθηκε η 29η συνεδρίαση της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη, με τις καταθέσεις μελών της οικογένειας Πλακιά και Βλάχου, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Παράλληλα, μετά τις καταθέσεις η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για να ελεγχθεί το κατασχεμένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να διενεργηθεί εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στη συσκευή και να ελεγχθούν τόσο οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα μηνύματα καθώς και οι εφαρμογές όπως το Viber. Επιπλέον, θα γίνει εξέταση για τυχόν διαγραμμένα στοιχεία καθώς και προσπάθεια ανάκτησής τους.

«Ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας»

Η μητέρα του Βάιου Βλάχου, Μαρία Θεοδωρή, ανέφερε την αγωνία των πρώτων ωρών από το δυστύχημα για να μάθουν την τύχη του παιδιού τους ενώ ανέφερε και το γεγονός ότι υπάλληλος του νεκροτομείου την παρακάλεσε να μην μπει στον χώρο για την αναγνώριση αλλά να γίνει ταυτοποίηση DNA.

Πρόσθεσε επίσης ότι μαζί με τον σύζυγό της, Χρήστο Βλάχο έψαχναν μόνοι τους το σημείο στο οποίο μεταφέρθηκαν αντικείμενα και βιολογικό υλικό της σύγκρουσης στο οικόπεδο Πανδρεμένου, σχολιάζοντας ότι «κάποιοι αποφάσισαν να το πετάξουν στον κάδο της Λάρισας».

Η ίδια δήλωσε συγκινημένη: «Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών. Εγώ η μάνα του πάντα 59 γιατί στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας».

Ο πατέρας, Χρήστος Βλάχος, σχολίασε τις ευθύνες του κράτους για το δυστύχημα και ανέφερε πως με την απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση, δηλώνοντας παράλληλα την ελπίδα του ότι θα έχει λάβει τις απαντήσεις που ψάχνει στο τέλος της δίκης.

«Οι γερανοί δεν ήταν για τους νεκρούς»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας της Αναστασίας Πλακιά, Δημήτριος Πλακιάς, ο οποίος σημείωσε τη συνεισφορά των εθελοντών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Σχετικά με το «μπάζωμα» σχολίασε πως οι γερανοί «δεν ήταν για τους νεκρούς», αλλά για να φτιάξουν τη σιδηροδρομική γραμμή, «επειδή έρχονται εκλογές και δεν ήθελαν να φαίνεται τίποτα».

Πρόσθεσε παράλληλα ότι έγινε «δεύτερη κηδεία» όταν εντοπίστηκαν οστά και βιολογικό υλικό στο Κουλούρι ενώ τόνισε στους δικαστές πως τους έχει εμπιστοσύνη για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Τέλος, ανέφερε ότι δεν θεωρεί «ανθρώπινο λάθος» δύο τρένα να βρίσκονται στην ίδια γραμμή επί 12,5 λεπτά.

«Πιστεύω στη δικαοσύνη»

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών Θωμαής και Χρυσή, κατέθεσε τις ενέργειες που έκανε μόνος του για να ερευνήσει τα αίτια θανάτου των παιδιών του και στην «κακή δημοσιότητα» που ακολούθησε την υπόθεση. Πρόσθεσε ότι πιστεύει στη δικαιοσύνη, όμως καταδίκασε την προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η μητέρα των κοριτσιών, Σοφία Ζαροπούλου, ζήτησε από το δικαστήριο να «βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο». «Ακόμα οι τάφοι είναι ανοιχτοί και περιμένουν δικαιοσύνη», ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της.

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