Καβάλα: Ανακαλούνται οι άδειες γηπέδων του δήμου Παγγαίου μετά τον θάνατο του 16χρονου Άνι

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καβάλα: Ανακαλούνται οι άδειες γηπέδων του δήμου Παγγαίου μετά τον θάνατο του 16χρονου Άνι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δήμος Παγγαίου ανακάλεσε προσωρινά τις άδειες λειτουργίας έντεκα ποδοσφαιρικών γηπέδων για επανέλεγχο των εγκαταστάσεων.
  • Ο επανέλεγχος επικεντρώνεται στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και τα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΟ.
  • Η ανάκληση αφορά γήπεδα σε διάφορες κοινότητες και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθώσεις.
  • Η απόφαση προέκυψε μετά το θάνατο του 16χρονου Άνι σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο, όπου τραυματίστηκε σοβαρά λόγω πρόσκρουσης σε τοιχίο.
  • Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και την ασφάλεια του γηπέδου, ενώ η τοπική κοινωνία ζητά αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη ασφάλεια στα γήπεδα.
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Την ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας έντεκα ποδοσφαιρικών γηπέδων αποφάσισε ο δήμος Παγγαίου, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στοίχισε την ζωή στον 16χρονο Γκιάνα Ασλάν (Άνι).

Η απόφαση, που υπέγραψε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Χρήστος Μποσμπότης, προβλέπει τον επανέλεγχο των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, με έμφαση στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), μεταξύ άλλων ως προς τις αποστάσεις από τοιχία και άλλα σταθερά σημεία.

Αν και οι προσωρινές άδειες στον μεγαλύτερο σε έκταση δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είχαν εκδοθεί πρόσφατα και ειδικότερα το διάστημα από 15 έως 24 Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο ανακαλούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να γίνουν, όπου απαιτείται, οι προβλεπόμενες προσαρμογές.

Η ανάκληση αφορά τα γήπεδα: Αγίου Ανδρέα, Ακροβουνίου, Αμισιανών, Ελαιοχωρίου, Ελευθερών, Κοκκινοχώματος, Μέλισσας, Νέας Περάμου, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου και ΕΠΣ Καβάλας στα Αμισιανά.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή τα περιμετρικά περιθώρια δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές, η δυνατότητα διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά από την ΕΠΟ. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στην ΕΠΟ, την ΕΠΣ Καβάλας, το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της τραγωδίας στη Θάσο, η οποία έχει επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων και των ελέγχων που προηγούνται της λειτουργίας τους.

Η τραγωδία που προκάλεσε τον νέο κύκλο ελέγχων

Ο 16χρονος Άνι έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας.

Ο 16χρονος έχασε αμέσως τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στην ζωή και εξέπνευσε δυο εικοσιτετράωρα αργότερα.

Στο μικροσκόπιο και η ασφάλεια του γηπέδου

Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 16χρονος, αλλά και ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και την ασφάλεια της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Το πρωί της Δευτέρας, μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια και λύκεια της Καβάλας, έκαναν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητας τους.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στον δήμο Παγγαίου δείχνουν ότι το θέμα περνά πλέον από το επίπεδο του προβληματισμού στην διαδικασία επανελέγχου των ίδιων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

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