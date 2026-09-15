Θάνατος Μαζωνάκη: Άφαντη η λαδί κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος στο ιατρείο

Snapshot Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι δεν έχει κατασχεθεί η λαδί κουβέρτα που φέρεται να σκέπαζε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Οι έρευνες για τον θάνατο του Μαζωνάκη συνεχίζονται, με εκκρεμότητα την εξέταση πολλών ψηφιακών πειστηρίων.

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου εξετάζεται για να εντοπιστεί πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί δεν συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά με τα γεγονότα στο ιατρείο.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε φέρεται να δείχνει τον Μαζωνάκη ξαπλωμένο με το κεφάλι στραμμένο δεξιά και σκεπασμένο με λαδί κουβέρτα, χωρίς όμως η κουβέρτα να έχει κατασχεθεί. Snapshot powered by AI

«Δεν έχει τελειώσει η εξέταση για πολλά ψηφιακά πειστήρια», ανέφερε για τις έρευνες σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας σήμερα στο Mega ανέφερε συγκεκριμένα:

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε οποιοδήποτε στοιχείο που θα εξηγήσει στην ανακριτική αρχή τι συνέβη στο ιατρείο από την πρώτη στιγμή που εισήχθη στο ιατρείο μέχρι την ώρα που ήρθε το ΕΚΑΒ. Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου μπορεί να δώσει νέα στοιχεία για πιθανή εμπλοκή και άλλου προσώπου που μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στο κάδρο».

Σημείωσε επίσης ότι οι Αρχές έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν την έλευση του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ για τις μέχρι στιγμής καταθέσεις τόνισε: «Σίγουρα δεν ταυτίζονται οι πληροφορίες που μας δίνουν»

Τι έγινε με την κουβέρτα;

Σε ερώτημα σχετικά με την κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος ο τραγουδιστής στην περιβόητη φωτογραφία την οποία τράβηξε η γιατρός Ιωάννα Γάκα η κυρία Δημογλίδου δήλωσε άγνοια.

«Δεν φαίνεται να έχει κατασχεθεί κουβέρτα ή να έχει παραδοθεί από πλευράς κατηγορούμενων», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι το Mega είχε αναφέρει νωρίτερα πως στη φωτογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ξαπλωμένος στην καρέκλα πλασμαφαίρεσης, με το κεφάλι του στραμμένο δεξιά και κλειστά μάτια. Είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, ενώ φαίνεται να αντλείται αίμα από τη δεξιά φλέβα. Το δεξί του πόδι κρέμεται από το κρεβάτι, φοράει σκουρόχρωμο παντελόνι και είναι σκεπασμένος με λαδί κουβέρτα.

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