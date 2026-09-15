Θάνατος Μαζωνάκη: Το «Πανεπιστήμιο» της Χονολουλού με την τηλεκπαίδευση και τις πληρωμές σε bitcoin

Snapshot Το Quantum University στη Χονολουλού προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σε ολιστική και ολοκληρωμένη ιατρική, αλλά δεν είναι διαπιστευμένο από επίσημο οργανισμό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Οι τίτλοι του Quantum University δεν ισοδυναμούν με πτυχίο Ιατρικής και δεν παρέχουν το δικαίωμα διάγνωσης ή συνταγογράφησης ως αδειοδοτημένοι γιατροί.

Η «κβαντική ιατρική» που διδάσκεται στο ίδρυμα δεν αναγνωρίζεται ως επιστημονικό πεδίο από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και συνδέεται με μη επαληθευμένες μεθόδους.

Η Ιωάννα Γάκα είχε δηλώσει μεταπτυχιακό σχετικό με την «κβαντική ιατρική» από το Quantum University, γεγονός που έχει προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον και αμφισβήτηση.

Το Quantum University δέχεται πληρωμές διδάκτρων με κρυπτονομίσματα, όπως Bitcoin, και προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα χωρίς τόκους ή πιστωτικό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το περίφημο «εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Χονολουλού» όπου, σύμφωνα με το βιογραφικό που είχε παρουσιάσει η Ιωάννα Γάκα, κατηγορούμενη γιατρός στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην αποκαλούμενη «Κβαντική Ιατρική».

Πρόκειται για το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό ως Quantum University, και όχι για το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και δηλώνει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σε ολιστική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική.

Το ίδιο το Quantum University περιγράφει την εκπαίδευσή του ως μια προσέγγιση που συνδυάζει την υγεία και την «κβαντική» θεωρία με εναλλακτικές και ολιστικές πρακτικές.

Τι είναι το Quantum University

Το ίδρυμα δημιουργήθηκε το 2002 από τον Καναδό Paul Drouin και αρχικά λειτούργησε στην Καλιφόρνια. Από το 2007 έχει εγκαταστήσει την έδρα του στη Χονολουλού της Χαβάης. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, προσφέρει προγράμματα bachelor, master, doctorate και PhD σε πεδία που σχετίζονται με τη φυσική, ολιστική και ολοκληρωμένη ιατρική.

Στο εκπαιδευτικό του μοντέλο χρησιμοποιούνται όροι όπως «Quantum Medicine», «Quantum Hematology», «Quantum Hormonology», biofeedback, ενέργεια, συνείδηση και άλλες έννοιες που το ίδρυμα εντάσσει στη δική του προσέγγιση για την υγεία.

Η ίδια η σχολή παρουσιάζει την «κβαντική» προσέγγιση ως έναν τρόπο σύνδεσης της κβαντικής φυσικής με διάφορες μορφές εναλλακτικής και ολοκληρωμένης θεραπείας.

Ωστόσο, εδώ βρίσκεται ένα κρίσιμο σημείο: το ίδιο το Quantum University αναφέρει ρητά ότι δεν αναγνωρίζεται από το υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι τίτλοι του δεν ισοδυναμούν με πτυχίο Ιατρικής (M.D.) ή με πτυχίο Naturopathic Doctor (N.D.) και ότι οι απόφοιτοι δεν αποκτούν μέσω αυτών δικαίωμα διάγνωσης, θεραπείας ή συνταγογράφησης ως αδειοδοτημένοι γιατροί.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικός φορέας και δεν εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλες άδειες άσκησης επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι του Quantum University δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αδειούχοι ιατροί ή γιατροί φυσιοπαθητικής, ούτε να χρησιμοποιούν τίτλους επαγγελματιών, εκτός εάν ο φοιτητής έχει λάβει τους εν λόγω τίτλους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Quantum University. Επιπλέον, δεν πρέπει να ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν, διαγιγνώσκουν, ιάζουν ή συνταγογραφούν».

Στη συνέχεια αναφέρει: «Το Quantum University συνιστά έντονα στους φοιτητές και τους αποφοίτους του να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαγγελματική συμπεριφορά που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εξέταση, διάγνωση ή θεραπεία πελατών για οποιαδήποτε ασθένεια ή διαταραχή, τραυματισμό, σωματική και/ή ψυχική πάθηση. Επιπλέον, οι φοιτητές του Quantum University κατανοούν ότι η διάγνωση ασθενειών, η χορήγηση φαρμάκων και/ή η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από επίσημα εκπαιδευμένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου».

«Δεν φέρουμε καμία ευθύνη»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ίδια η τοποθέτηση του Quantum University σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ευθύνη των φοιτητών και αποφοίτων του. Το ίδρυμα ξεκαθαρίζει ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις πράξεις όσων σπουδάζουν ή έχουν αποφοιτήσει από τα προγράμματά του, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι ερμηνεύουν την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, καλεί τους ίδιους τους φοιτητές και αποφοίτους να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές και επιτροπές αδειοδότησης της χώρας ή της πολιτείας όπου δραστηριοποιούνται, προκειμένου να διαπιστώνουν ποια επαγγελματικά δικαιώματα τους παρέχουν πραγματικά οι σπουδές και οι πιστοποιήσεις τους. Μια επισήμανση που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το φως της υπόθεσης που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Η «κβαντική ιατρική» στο βιογραφικό της γιατρού

Η Ιωάννα Γάκα που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου στου Γιώργου Μαζωνάκη είχε παρουσιάσει στο επαγγελματικό της προφίλ ένα ευρύ φάσμα σπουδών και εξειδικεύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και μεταπτυχιακός τίτλος που συνδεόταν με την «Κβαντική Ιατρική» και το Quantum University στη Χονολουλού.

Το ζήτημα των συγκεκριμένων τίτλων έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ένωση Ελλήνων Φυσικών τοποθετήθηκε δημόσια για την ορολογία της «κβαντικής ιατρικής» και της «κβαντικής θεραπείας», επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι δεν αποτελούν αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο της κβαντικής φυσικής.

Τι υποστηρίζει το ίδιο το Quantum University

Το Quantum University δεν κρύβει ότι διαφοροποιείται από την κλασική ιατρική εκπαίδευση.

Στην επίσημη παρουσίασή του μιλά για φυσικές και μη επεμβατικές προσεγγίσεις, «bio-terrain», «subtle energies», συνείδηση και μια διαφορετική αντίληψη για την υγεία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κβαντική φυσική μπορεί να προσφέρει ένα μοντέλο για την κατανόηση της υγείας και της θεραπείας.

Η ίδια η φιλοσοφία του ιδρύματος αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την αποστολή του: επιδιώκει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο ολοκληρωμένης ιατρικής, συνδυάζοντας στοιχεία συμβατικής και εναλλακτικής προσέγγισης.

Αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο η υπόθεση αποκτά ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Άλλο είναι η ολοκληρωμένη ή συμπληρωματική προσέγγιση στην υγεία και άλλο η παρουσίαση μη αποδεδειγμένων μεθόδων ως επιστημονικά τεκμηριωμένων ιατρικών θεραπειών.

Πληρωμές διδάκτρων και με Bitcoin

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο το Quantum University πραγματοποιεί τις οικονομικές του συναλλαγές.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, το ίδρυμα διαφημίζει σήμερα τη δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων μέσω κρυπτονομισμάτων, αναφέροντας ρητά το Bitcoin.

«Pay Tuition With Crypto» αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα του, εξηγώντας ότι οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα για την καταβολή των διδάκτρων τους.

Παράλληλα, το ίδρυμα αναφέρει ότι διαθέτει και εσωτερική χρηματοδότηση, χωρίς τόκους και χωρίς πιστωτικό έλεγχο, καθώς και προγράμματα με μειωμένα δίδακτρα.

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