Γιώργος Μαζωνάκης: Στην ανακρίτρια το ζεύγος των γιατρών - Αντιμέτωποι μέχρι και με ισόβια κάθειρξη

Snapshot Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, το ζεύγος των γιατρών, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ενταφιάστηκε χθες στη Νίκαια.

Κατέθεσαν δύο μάρτυρες, η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης. Snapshot powered by AI

Την πόρτα της ανακρίτριας πέρασαν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, το ζεύγος των γιατρών που αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ανακρίτρια αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή που ενταφιάστηκε χθες στη Νίκαια. Η συγκεκριμένη πράξη επισύρει μέχρι και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες χθες κατέθεσαν δύο μάρτυρες, η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι κι ένας πελάτης.

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