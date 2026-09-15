Γιώργος Μαζωνάκης: Στην ανακρίτρια το ζεύγος των γιατρών - Αντιμέτωποι μέχρι και με ισόβια κάθειρξη
Η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια κάθειρξη
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- Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, το ζεύγος των γιατρών, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
- Η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια κάθειρξη.
- Ο Γιώργος Μαζωνάκης ενταφιάστηκε χθες στη Νίκαια.
- Κατέθεσαν δύο μάρτυρες, η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης.
Την πόρτα της ανακρίτριας πέρασαν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, το ζεύγος των γιατρών που αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.
Η ανακρίτρια αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή που ενταφιάστηκε χθες στη Νίκαια. Η συγκεκριμένη πράξη επισύρει μέχρι και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες χθες κατέθεσαν δύο μάρτυρες, η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι κι ένας πελάτης.
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