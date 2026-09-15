«Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack της παιδικής μου ηλικίας» - Η Dara αποχαιρετά τον Μαζωνάκη

Snapshot Η Dara αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Γργο Μαζάκη μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Το τραγούδι «Gucci φόρεμα» του Μαζωνάκη ήταν το soundtrack της παιδικής ηλικίας της Dara και του αδελφού της.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως η μουσική μπορεί να ξυπνήσει έντονες αναμνήσεις και να φέρει πίσω στιγμές από το παρελθόν.

Η Dara ευχαρίστησε τον Μαζωνάκη για τη μουσική του και τη θέση που είχε στις προσωπικές της αναμνήσεις.

Στο μήνυμά της, ευχήθηκε «αναπαύσου εν ειρήνη» και έστειλε αγκαλιά στους Έλληνες θαυμαστές της. Snapshot powered by AI

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Dara, η οποία είχε κερδίσει τη Eurovision με το «Bangaranga». Η τραγουδίστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το «Gucci φόρεμα» του Έλληνα καλλιτέχνη, το οποίο, όπως εξομολογείται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα παιδικά της χρόνια.

«Αχ, φίλε.. αυτό είναι τόσο λυπηρό», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι έχει τόσο ιδιαίτερη σημασία για εκείνη:

«Αυτό το τραγούδι ήταν κυριολεκτικά το soundtrack της παιδικής μου ηλικίας. Ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του αδελφού μου και δικά μου καθώς μεγαλώναμε».

Η Dara αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που μπορεί να «κουβαλά» ένα τραγούδι και στον τρόπο με τον οποίο η μουσική μπορεί να επιστρέψει κάποιον στο παρελθόν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Είναι τρελό πώς ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλάει τόσες πολλές αναμνήσεις - τα παιδικά μας χρόνια, το σπίτι μας, ολόκληρη εκείνη την περίοδο της ζωής μας. Από τη στιγμή που το ακούω, όλα επιστρέφουν», ανέφερε.

Στο τέλος της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη μουσική του και για τη θέση που είχε στις προσωπικές της αναμνήσεις.

«Σε ευχαριστώ για τη μουσική και που ήσουν ένα τόσο όμορφο κομμάτι αυτών των αναμνήσεων».

Κλείνοντας, έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Γιώργο Μαζωνάκη» και πρόσθεσε ένα μήνυμα προς τους Έλληνες θαυμαστές της: «Στέλνω τη μεγαλύτερη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια».

Κι η Βουλγαρία πενθεί τον αγαπημένο της Έλληνα καλλιτέχνη

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν προκάλεσε θλίψη μόνο στην Ελλάδα, αφού ιδιαίτερα έντονη είναι η συγκίνηση και στη Βουλγαρία, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε αποκτήσει διαχρονικά ένα μεγάλο και πιστό κοινό.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb η Βουλγάρα δημοσιογράφος Svetlana Skliris έξω από την κλινική του Κολωνακίου, εξήγησε ότι η απώλεια του καλλιτέχνη έγινε πολύ γρήγορα πρώτη είδηση στη χώρα της.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb η Βουλγάρα δημοσιογράφος Svetlana Skliris έξω από την κλινική του Κολωνακίου, εξήγησε ότι η απώλεια του καλλιτέχνη έγινε πολύ γρήγορα πρώτη είδηση στη χώρα της.

Η δημοσιογράφος Svetlana Skliris

Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον για τον Μαζωνάκη είναι μεγάλο, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή στο βουλγαρικό κοινό.

«Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από τη στιγμή που μάθαμε την είδηση, με έστειλαν αμέσως για κάλυψη», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την άμεση κινητοποίηση του bTV, του μεγαλύτερου τηλεοπτικού καναλιού της Βουλγαρίας.

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