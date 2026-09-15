Πάτρα: Αγριογούρουνα στην Πανεπιστημιούπολη - Το Δασαρχείο στέλνει κυνηγούς

Το Δασαρχείο Πατρών, με τη συνδρομή του Κυνηγετικού Συλλόγου, οργανώνει επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, καθώς τα ζώα εμφανίζονται συχνά στον χώρο και οι Αρχές επικαλούνται κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων

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Πάτρα: Αγριογούρουνα στην Πανεπιστημιούπολη - Το Δασαρχείο στέλνει κυνηγούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Δασαρχείο Πατρών οργανώνει επιχείρηση για την απομάκρυνση τριών αγριογούρουνων από την Πανεπιστημιούπολη του Ρίου με τη βοήθεια του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
  • Τα αγριογούρουνα εμφανίζονται από τις αρχές Ιουλίου και προκαλούν ζημιές στο γκαζόν της Πανεπιστημιούπολης, η οποία έχει αυξημένη κίνηση με την επιστροφή των φοιτητών.
  • Ο Κυνηγετικός Σύλλογος δεν διαθέτει παγίδες για σύλληψη μεγάλων ζώων και θα συμμετάσχει με γουρουνοκυνηγούς για τη σύλληψη ή θανάτωση των αγριογούρουνων.
  • Η απόφαση προβλέπει τη θανάτωση των ζώων με το κρέας τους να διανέμεται σε κοινωφελή ιδρύματα της Πάτρας.
  • Η επιχείρηση θεωρείται ειδική περίπτωση λόγω του κατοικημένου χώρου και του κινδύνου για τους φοιτητές, παρά την αντίθεση των κυνηγών σε τέτοιες δράσεις κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
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Σε οργανωμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση των αγριογούρουνων που έχουν εμφανιστεί στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου προχωρά την Τετάρτη το Δασαρχείο Πατρών, με τη συνδρομή του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου τρία ζώα, τα οποία είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στον χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις αρχές Ιουλίου.

Την παρουσία τους είχε γνωστοποιήσει ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, ο οποίος απευθύνθηκε στο Δασαρχείο ζητώντας να εξεταστεί τρόπος απομάκρυνσής τους, καθώς με την επιστροφή των φοιτητών η Πανεπιστημιούπολη παρουσιάζει πλέον αυξημένη κίνηση.

«Πήγαιναν κάθε βράδυ και έτρωγαν το γκαζόν»

Μιλώντας στο thebest.gr, ο Γενικός Γραμματέας του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών, Σπήλιος Καρμίρης, ανέφερε ότι το σχετικό αίτημα είχε κατατεθεί περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα.

«Υπήρξε μια αναφορά του πρύτανη στο Δασαρχείο ότι είχαν εμφανιστεί κάποια αγριογούρουνα, τα οποία πήγαιναν κάθε βράδυ στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης και έτρωγαν το γκαζόν. Ζήτησε να απομακρυνθούν τα ζώα, είτε με παγίδες είτε με άλλον τρόπο», εξήγησε.

Στη συνέχεια, το Δασαρχείο ζήτησε τη συνδρομή του Κυνηγετικού Συλλόγου. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο κ. Καρμίρης, ο Σύλλογος δεν διαθέτει τις ειδικές παγίδες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη σύλληψη τόσο μεγάλων ζώων.

«Δεν έχουμε τέτοιου είδους παγίδες, δηλαδή μεγάλα κλουβιά στα οποία θα μπορούσαν να μπουν τα ζώα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να στείλουμε μέλη μας που είναι γουρουνοκυνηγοί, ώστε να βοηθήσουν στη σύλληψη ή στην εξόντωσή τους, στο πλαίσιο συνεργείου δίωξης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Κυνηγετικού Συλλόγου, η απόφαση που έχει ληφθεί προβλέπει τελικά τη θανάτωση των ζώων, ενώ το κρέας τους προγραμματίζεται να διανεμηθεί σε κοινωφελή ιδρύματα της Πάτρας.

Το Δασαρχείο αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη συγκρότηση του συνεργείου δίωξης και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν.

Ο κ. Καρμίρης ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι οι κυνηγοί είναι αντίθετοι σε ανάλογες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές συμπίπτουν με την περίοδο αναπαραγωγής των αγριογούρουνων.

«Ηθικά αλλά και κυνηγετικά δεν επιτρέπεται», υπογράμμισε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, όπως εξήγησε, ελήφθη υπόψη η ιδιαιτερότητα του χώρου και ο κίνδυνος για τους ανθρώπους που κινούνται καθημερινά στην Πανεπιστημιούπολη.

«Πρόκειται για μια ειδική περίπτωση. Το Πανεπιστήμιο είναι κατοικημένη περιοχή, υπάρχουν φοιτητές και κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων. Καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη σύλληψή τους, το Δασαρχείο επέλεξε την εξόντωσή τους», κατέληξε.

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