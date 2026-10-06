Ιράν: Ο Πεζεσκιάν «κλείνει» την πόρτα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι δεν επιδιώκει πραγματικό διάλογο, την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν σε αδιέξοδο και η ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ συνεχίζεται.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Ο Πεζεσκιάν «κλείνει» την πόρτα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκουν πραγματικό διάλογο και ότι έχουν επιτεθεί στρατιωτικά μετά από συνομιλίες.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο, παρά τις έμμεσες συνομιλίες και το μνημόνιο κατανόησης.
  • Η Τεχεράνη πρότεινε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση αμερικανικών κυρώσεων, πρόταση που απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και προειδοποίησε για ισχυρότερη απάντηση σε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.
  • Παρά την οικονομική πίεση και τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν παγώσει από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ τα περιστατικά στην περιοχή του Ορμούζ συνεχίζονται.
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Σε νέο αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν έχουν κανένα νόημα».

Μιλώντας τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, ο Ιρανός πρόεδρος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν επιδιώκουν πραγματικό διάλογο και ότι έχουν επανειλημμένα στραφεί σε στρατιωτικές ενέργειες μετά από γύρους συνομιλιών.

«Ως τώρα, μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό «δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο».

«Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του», πρόσθεσε.

Σε αδιέξοδο οι επαφές Ουάσιγκτον – Τεχεράνης

Περισσότερους από επτά μήνες μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, οι επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες.

Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο και τις έμμεσες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε σύγκρουση για το Στενό του Ορμούζ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν στη Νέα Υόρκη, με την Τεχεράνη να προτείνει την επαναλειτουργία του Στενού μέσα σε επτά ημέρες, με αντάλλαγμα, μεταξύ άλλων, την άρση αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, χωρίς ωστόσο να κλείσει εντελώς την πόρτα στη συνέχιση των έμμεσων επαφών. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Αραγτσί: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

Μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε στείλει διαφορετικό αλλά εξίσου σκληρό μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση» ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις.

«Αν οι εχθροί μας επιλέξουν ξανά τον δρόμο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, η απάντησή μας θα είναι ισχυρότερη από πριν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μόνο διαπραγματεύσεις «βασισμένες στη δικαιοσύνη και την ισότητα» μπορούν να οδηγήσουν σε τερματισμό της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ενισχύει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη με νέες κυρώσεις, αυτή τη φορά και στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Στο πεδίο, πάντως, καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει νέο πλήγμα κατά του Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, αν και τα περιστατικά ασφαλείας και οι επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή του Ορμούζ συνεχίζονται.

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