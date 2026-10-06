Τραμπ: «Πράσινο φως» για την εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009 και είχε καταδικαστεί σε θάνατο από στρατοδικείο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Πράσινο φως» για την εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση με τυφεκισμό του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν, δράστη της σφαγής στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ το 2009.
  • Η εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα, κατόπιν εισήγησης του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.
  • Ο Χάσαν είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους και είχε καταδικαστεί σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013.
  • Η ημερομηνία και ο τόπος της εκτέλεσης δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
  • Αν πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.
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Το «πράσινο φως» για την εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν, του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε την εκτέλεσή του από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα, έπειτα από σχετική εισήγηση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ συνέστησε –και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ ενέκρινε– τη θανατική ποινή με τυφεκισμό από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού για τον καταδικασμένο τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν», ανέφερε μέσω X ο Σον Παρνέλ.

Η ημερομηνία και ο τόπος της εκτέλεσης θα γίνουν γνωστά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η επίθεση με τους 13 νεκρούς

Ο Χάσαν, Αμερικανός παλαιστινιακής καταγωγής και πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, είχε ανοίξει πυρ στις 5 Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της βάσης Φορτ Χουντ.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικοί, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι ήθελε να εμποδίσει στρατιωτικούς να σταλούν στους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τους οποίους θεωρούσε «παράνομους». Οι αμερικανικές αρχές τον είχαν χαρακτηρίσει «μοναχικό λύκο» με πίστη στην Αλ Κάιντα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε από πυρά και έκτοτε είναι εν μέρει παράλυτος.

Το 2013 στρατοδικείο τον καταδίκασε στην εσχάτη των ποινών.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

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