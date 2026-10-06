Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία

Ελεύθερος Τύπος: Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο

Η Καθημερινή: Η "επίμονη μαφία" της τηλεφωνικής απάτης

ΤΑ ΝΕΑ: Όλη η νέα λίστα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

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