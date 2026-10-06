Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία
Ελεύθερος Τύπος: Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο
Η Καθημερινή: Η "επίμονη μαφία" της τηλεφωνικής απάτης
ΤΑ ΝΕΑ: Όλη η νέα λίστα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo: Έτσι θα είναι η νέα γενιά μοντέλων της
06:56 ∙ LIFESTYLE
Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική TV
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος