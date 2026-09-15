Τουρκία: Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη - Τρεις νεκροί, ένας τραυματίας

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρείς άνθρωποι, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Φατίχ, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουρκική μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη ενός ανταλλακτηρίου συναλλάγματος και ενός πελάτη.

Οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην σύλληψη ενός ατόμου στο σημείο, όπως μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.