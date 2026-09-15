Χρηματιστήριο: «Μάζεψε» τις απώλειες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.695,21 μονάδες με οριακή άνοδο 0,01%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap υποχώρησε κατά 0,10%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχασε 0,48%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Aktor (+3,98%), Lamda Development (+3,19%) και Motor Oil (+2,97%).

Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι μετοχές Optima Bank (-2,38%), Viohalco (-1,87%) και Titan Cement (-1,39%).

Η συνολική αξία συναλλαγών έφτασε τα 338 εκατ. ευρώ, με υψηλή συγκέντρωση στις τραπεζικές μετοχές λόγω αναδιατάξεων ενόψει του rebalancing διεθνών δεικτών. Snapshot powered by AI

Με οριακή άνοδο, έπειτα από διαδοχικές εναλλαγές προσήμου, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι επενδυτές απέφυγαν την ανάληψη αυξημένου ρίσκου, εν μέσω της ανόδου του πετρελαίου, των υψηλών αποδόσεων στις αγορές ομολόγων και της αναμονής για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής Federal Reserve.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.695,21 μονάδες, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,01%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ απωλειών 0,88% και κερδών 0,23%, καθώς οι αγοραστές απορρόφησαν σταδιακά τις πρωινές πιέσεις.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap υποχώρησε κατά 0,10%, στις 6.919,99 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχασε 0,48%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε κοντά στα 338 εκατ. ευρώ, με περίπου 17,8 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Aktor, με κέρδη 3,98%, και ακολούθησαν η Lamda Development (+3,19%), η Motor Oil (+2,97%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+2,36%) και η ΕΥΔΑΠ (+1,90%). Θετικά κινήθηκαν επίσης η Helleniq Energy, η ΔΕΗ, η Τράπεζα Κύπρου, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των τίτλων του FTSE 25 κατέγραψε η Optima Bank (-2,38%). Ακολούθησαν η Viohalco (-1,87%), η Titan Cement (-1,39%), η Alpha Bank (-1,33%) και η Τράπεζα Πειραιώς (-1,26%). Απώλειες παρουσίασαν επίσης οι Cenergy, Allwyn και Jumbo.

Τον μεγαλύτερο τζίρο πραγματοποίησε η Eurobank, ενώ στη δεύτερη και την τρίτη θέση βρέθηκαν αντίστοιχα η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Η συγκέντρωση της συναλλακτικής δραστηριότητας στις τραπεζικές μετοχές αποτύπωσε τις συνεχιζόμενες αναδιατάξεις θέσεων ενόψει του κρίσιμου rebalancing των διεθνών δεικτών την Παρασκευή.

Η συνολική εικόνα παρέμεινε μεικτή, με 44 μετοχές ανοδικές, 54 πτωτικές και 36 αμετάβλητες. Η αγορά διατήρησε τις 2.695 μονάδες, χωρίς όμως να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

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