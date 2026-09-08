Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά - Διατήρησε το θετικό του πρόσημο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ήπια άνοδος 0,15%, στις 2.706,65 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

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Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά - Διατήρησε το θετικό του πρόσημο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
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  • Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με ήπια άνοδο 0,15% στις 2.706,65 μονάδες, διατηρώνταςται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.
  • Οι μετοχές της Motor Oil και της HELLENiQ Energy σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις, 2,93% και 2,58% αντίστοιχα, λόγω σταθερών υψηλών τιμών πετρελαίου και θετικών προσδοκιών για τα περιθώρια διύλισης.
  • Η μετοχή της Aegean Airlines υποχώρησε κατά 2,03% εξαιτίας των ανησυχιών για το αυξημένο κόστος καυσίμων και την επικείμενη ανακοίνωση εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων.
  • Η Eurobank κατέγραψε πτώση 1,19% παρά τον υψηλό τζίρο 33,3 εκατ. ευρώ, λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων μετά από πρόσφατη άνοδο.
  • Η ΔΕΗ μειώθηκε κατά 1,07% κυρίως λόγω κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών και αναδιάταξης θέσεων προς τις μετοχές των διυλιστηρίων, χωρίς αρνητική εταιρική ανακοίνωση.
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Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διατηρείται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων, παρά το επιφυλακτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.706,65 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 243,44 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,27%, με τον τραπεζικό δείκτη ουσιαστικά αμετάβλητο.

Στοιχεία συνεδρίασης

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil, με κέρδη 2,93%, και ακολούθησαν η HELLENiQ Energy με 2,58%, η Coca-Cola HBC με 2,09% και η Viohalco με 1,88%. Η άνοδος των δύο διυλιστηρίων συνδέθηκε με τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και τις θετικές προσδοκίες για τα περιθώρια διύλισης.

Αντίθετα η Aegean Airlines έκλεισε με απώλειες -2,03%, στα 12,05 ευρώ. Η μετοχή επηρεάστηκε κυρίως από την άνοδο του πετρελαίου και τις ανησυχίες για το κόστος των αεροπορικών καυσίμων, ενόψει και της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Eurobank σημείωσε πτώση -1,19%, στα 4,732 ευρώ. Παρότι είχε τον μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης, δέχθηκε πιέσεις στο πλαίσιο επιλεκτικών ρευστοποιήσεων στον τραπεζικό κλάδο, έπειτα από την πρόσφατη άνοδο και την καταγραφή υψηλών 11ετίας.

Επίσης, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,07%, στα 24 ευρώ εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών και σε αναδιάταξη θέσεων προς τις μετοχές των διυλιστηρίων. Δεν προέκυψε κάποια αρνητική εταιρική ανακοίνωση που να δικαιολογεί ειδικότερα την πτώση.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσε η Eurobank, με περίπου 33,3 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με 31 εκατ., η Πειραιώς με 26,77 εκατ. και η Alpha Bank με 26,76 εκατ. ευρώ. Αυξημένος ήταν επίσης ο τζίρος στη Motor Oil, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη ΔΕΗ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 243.364 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν. 32.772.315,00 μετοχές.

Πηγή: ΑΠΕ

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