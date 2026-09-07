Χρηματιστήριο: Έκλειψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.702,54 μονάδες με ήπια άνοδο 0,04%, διατηρώντας την σταθεροποίησή του πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

Η Eurobank σημείωσε άνοδο 1,40%, φτάνοντας σε νέο υψηλό 11 ετών, στηριζόμενη από τις προσδοκίες για μετάταξη της ελληνικής αγοράς σε αναπτυγμένη.

Οι ενεργειακές μετοχές, όπως η Helleniq Energy και η Motor Oil, ενισχύθηκαν σημαντικά, με την πρώτη να ανακοινώνει επενδυτικό πρόγραμμα έως 5 δισ. ευρώ.

Άνοδο κατέγραψαν επίσης η Qualco (+4,46%), η Lamda Development (+1,91%) και η Aegean Airlines (+1,91%) χωρίς συγκεκριμένες νέες εταιρικές ειδήσεις.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 241,8 εκατ. ευρώ με μικτή εικόνα στην αγορά, καθώς ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε 0,07%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,30%. Snapshot powered by AI

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με ήπια άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίησή του πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων. Παρά το θετικό πρόσημο, η εικόνα της αγοράς ήταν μικτή, με 54 ανοδικές και 55 πτωτικές μετοχές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στις 2.702 μονάδες, με κέρδη περίπου 0,04%, έχοντας ενδοσυνεδριακά αγγίξει τις 2.723,94 μονάδες. Η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, παρά την επιφυλακτική εικόνα στην Ευρώπη και την απουσία κατεύθυνσης από τη Wall Street, η οποία παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις τράπεζες και στην ενέργεια. Η Eurobank κέρδισε 1,40%, καταγράφοντας νέο υψηλό 11 ετών, ενώ Πειραιώς και Alpha Bank ενισχύθηκαν κατά 0,94% και 0,87% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενεργειακές μετοχές. Η Helleniq Energy ενισχύθηκε αισθητά με αποτέλεσμα η μετοχή να κλείσει στα , 6,45 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο +3,33%. μετά την παρουσίαση επενδυτικού προγράμματος έως 5 δισ. ευρώ και των σχεδίων για την ενίσχυση του ενεργειακού διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Ανοδικά κινήθηκε και η Motor Oil, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με στήριξη από την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Σημαντική άνοδο σημείωσε η μετοχή της Qualco κλείνοντας στα 6,09 ευρώ ενισχυμένη κατά 4,46%.

Θετική ήταν και η Lamda η Development, η οποία έκλεισε 6,93 ευρώ ενισχυμένη κατά 1,91%, η μετοχή συνέχισε την έντονη ανοδική δυναμική των προηγούμενων συνεδριάσεων, με σωρευτικά κέρδη άνω του 10% στο προηγούμενο διήμερο. Η Aegean Airlines έκλεισε στα 12,30 ευρω +1,91% καταγράφοντας , επιλεκτικές αγορές και ανοδική αντίδραση, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί κάποια σαφής νέα εταιρική είδηση μέσα στην ημέρα.

Η Eurobank έκλεισε 4,789 ευρώ +1,40% ξεχωρίζοντας στον τραπεζικό κλάδο, φθάνοντας σε νέο υψηλό 11 ετών. Στηρίχθηκε από τις τοποθετήσεις ενόψει της μετάταξης της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές και του rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου.

Πιέσεις δέχθηκαν Metlen, Optima Bank και Coca-Cola HBC.

.Το επενδυτικό κλίμα παραμένει υποστηρικτικό, με βασικό καταλύτη την επικείμενη αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς ως ανεπτυγμένης και τις προσδοκώμενες εισροές ξένων κεφαλαίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.702,54 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0.04%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 241.838 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.760.328,00μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0.07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,30%.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης