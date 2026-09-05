ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Snapshot Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 271,86 μονάδων (-0,51%) στις 53.414,25 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq μειώθηκε κατά 77,07 μονάδες (-0,29%) και έκλεισε στις 26.506,99 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 29,11 μονάδων (-0,38%) στις 7.718,60 μονάδες.

Η πτώση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης συνδέεται με την ενίσχυση των προβλέψεων για αύξηση επιτοκίων από την Fed λόγω των νέων στοιχείων για την απασχόληση. Snapshot powered by AI

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς τα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν τις προβλέψεις για αύξηση επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 271,86 μονάδων (-0,51%), στις 53.414,25 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 77,07 μονάδων (-0,29%), στις 26.506,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,11 μονάδων (-0,38%), στις 7.718,60 μονάδες.