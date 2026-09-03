Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανάκαμψη - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.691,43 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,62% και φτάνοντας σε υψηλά 17 ετών.

Οι μετοχές Lamda Development (+6,88%) και Viohalco (+6,20%) σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,857 εκατ. ευρώ με τη Eurobank και την Alpha Bank να παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

Η Πειραιώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών με 49,32 εκατ. ευρώ, ενώ οι μετοχές ΕΛΠΕ (-1,52%) και ΔΑΑ (-0,48%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες πτώσεις.

Στη σημερινή συνεδρίαση 70 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 33 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές. Snapshot powered by AI

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών. Η αγορά αντέδρασε ανοδικά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,17%.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ με άνοδο άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, καθώς υποχώρησαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.691,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,62%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2009 (2.701,42 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,857 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.333.606 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+6,88%), της Viohalco (+6,20%), της Jumbo (+4,15%), της Motor Oil (+2,95%), της Alpha Bank (+2,72%) και της Εθνικής (+2,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,52%) και του ΔΑΑ (-0,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.799.954 και 5.528.694 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,32 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 40,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 33 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Lamda Developemnt (+6,88%) και Viohalco (+6,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-8,50%) και ΕΛΒΕ (-6,25%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,3000 +0,59%

ALLWYN: 13,1550 +0,42%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,3700 -0,10%

CREDIABANK: 0,9970 +0,50%

METLEN: 48,3800 +1,81%

OPTIMA: 11,9000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 53,9500 +2,27%

ALPHA BANK: 4,7500 +2,72%

AEGEAN AIRLINES: 12,1000 +1,60%

VIOHALCO: 17,4800 +6,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,6400 +0,68%

ΔΑΑ: 10,3600 -0,48%

ΔΕΗ: 24,2000 +1,68%

COCA COLA HBC: 53,3000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 15,6000 -1,52%

ELVALHALCOR: 3,7200 +1,92%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,3750 +2,39%

ΕΥΔΑΠ: 12,2000 -0,16%

EUROBANK: 4,6670 +1,90%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6050 +6,88%

MOTOR OIL: 62,8000 +2,95%

JUMBO: 26,6200 +4,15%

ΟΛΠ: 42,2000 +0,48%

ΟΤΕ: 19,8000 +0,76%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,4500 +1,95%

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