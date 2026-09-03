Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανάκαμψη - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Ποιες μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο

Newsroom

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανάκαμψη - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά - Οι μετοχές που ξεχώρισαν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.691,43 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,62% και φτάνοντας σε υψηλά 17 ετών.
  • Οι μετοχές Lamda Development (+6,88%) και Viohalco (+6,20%) σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.
  • Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,857 εκατ. ευρώ με τη Eurobank και την Alpha Bank να παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.
  • Η Πειραιώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών με 49,32 εκατ. ευρώ, ενώ οι μετοχές ΕΛΠΕ (-1,52%) και ΔΑΑ (-0,48%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες πτώσεις.
  • Στη σημερινή συνεδρίαση 70 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 33 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Snapshot powered by AI

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών. Η αγορά αντέδρασε ανοδικά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,17%.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ με άνοδο άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, καθώς υποχώρησαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.691,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,62%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2009 (2.701,42 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,857 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.333.606 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+6,88%), της Viohalco (+6,20%), της Jumbo (+4,15%), της Motor Oil (+2,95%), της Alpha Bank (+2,72%) και της Εθνικής (+2,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,52%) και του ΔΑΑ (-0,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.799.954 και 5.528.694 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,32 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 40,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 33 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Lamda Developemnt (+6,88%) και Viohalco (+6,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-8,50%) και ΕΛΒΕ (-6,25%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,3000 +0,59%

ALLWYN: 13,1550 +0,42%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,3700 -0,10%

CREDIABANK: 0,9970 +0,50%

METLEN: 48,3800 +1,81%

OPTIMA: 11,9000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 53,9500 +2,27%

ALPHA BANK: 4,7500 +2,72%

AEGEAN AIRLINES: 12,1000 +1,60%

VIOHALCO: 17,4800 +6,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,6400 +0,68%

ΔΑΑ: 10,3600 -0,48%

ΔΕΗ: 24,2000 +1,68%

COCA COLA HBC: 53,3000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 15,6000 -1,52%

ELVALHALCOR: 3,7200 +1,92%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,3750 +2,39%

ΕΥΔΑΠ: 12,2000 -0,16%

EUROBANK: 4,6670 +1,90%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6050 +6,88%

MOTOR OIL: 62,8000 +2,95%

JUMBO: 26,6200 +4,15%

ΟΛΠ: 42,2000 +0,48%

ΟΤΕ: 19,8000 +0,76%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,4500 +1,95%

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανάκαμψη - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κακοποιοί επιχείρησαν να διαρρήξουν κατάστημα απέναντι από ΑΤ - Πυροβόλησαν τον φρουρό

17:54ANNOUNCEMENTS

Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

17:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

BepiColombo: Η φιλόδοξη διαστημική αποστολή που φτάνει στον Ερμή έπειτα από σχεδόν 8 χρόνια - Δείτε βίντεο

17:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο BBC: Πώς είναι να χρησιμοποιείς ταξί χωρίς οδηγό στο Λονδίνο

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

17:48WHAT THE FACT

Γιατί φόρεσαν γιλέκα σε πιγκουίνους: Το πρωτοποριακό πείραμα στη Χιλή

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στη ΔΕΘ

17:40ΕΛΛΑΔΑ

«Τρώγαμε και έσκασε η κοιλιά του»: Ο 43χρονος στην Κυψέλη περιγράφει πώς πέθανε το μωρό και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

17:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου επιστρέφουν στην ελίτ της Ευρώπης

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 34χρονος Τούρκος στην Αθήνα – Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Έσκαψαν με σκαπτικό όλη την αυλή για να βρουν τη σορό της 90χρονης – Η καταγγελία γείτονα που διερευνά η Αστυνομία

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Από τα δύο Heron στην αυτόνομη παραγωγή 15.000 drones το έτος: Μήνυμα ισχύος Νίκου Δένδια από την Ξάνθη

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο 24χρονος Ούγγρος για τα drift στη Νέα Παραλία – 7 μήνες με τριετή αναστολή

17:07ΥΓΕΙΑ

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Κρίσιμη η εκπαίδευση περισσότερων πολιτών στην ΚΑΡΠΑ

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στην κατάσβεση

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατάγια: Η «Sin City» της Ταϊλάνδης που γεννήθηκε «ξελογιάζοντας» αμερικανούς στρατιώτες

16:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης»: Μια Μουσικοθεατρική παράσταση στο Christmas Theater

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας: Η Μελόνι διέλυσε το ρεκόρ του Μπερλουσκόνι - Το μυστικό της επιτυχίας

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Επιτήδειοι εξαπάτησαν ηλικιωμένη και άρπαξαν 16.600 ευρω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Έσκαψαν με σκαπτικό όλη την αυλή για να βρουν τη σορό της 90χρονης – Η καταγγελία γείτονα που διερευνά η Αστυνομία

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από την Ξάνθη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

17:40ΕΛΛΑΔΑ

«Τρώγαμε και έσκασε η κοιλιά του»: Ο 43χρονος στην Κυψέλη περιγράφει πώς πέθανε το μωρό και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατάγια: Η «Sin City» της Ταϊλάνδης που γεννήθηκε «ξελογιάζοντας» αμερικανούς στρατιώτες

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυξημένες παραβιάσεις: Τι είπε ο Γεραπετρίτης για την Τουρκία στους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Τζαβέλα: Η φράση της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά - «Κοίτα αν τον φυλάνε καλά»

09:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες» για να φορολογήσουμε τον πλούτο, είπε ο αναπλ. τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ. Γιώργος Παππάς

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά στις Ράχες στην παλιά εθνική οδό - Χτύπησαν οι καμπάνες του χωριού

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: 55χρονη καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

10:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης αποκαλύπτεται: Πώς κατασκευάστηκε το θέατρο στο φυσικό ανάγλυφο των βράχων - Πώς σμιλεύτηκαν καθίσματα και σκάλες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ