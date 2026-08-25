Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 17 ετών - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.650 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών, με αυξημένο τζίρο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.653,53 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,81%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2009 (2.659,40 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.660,32 μονάδες (+1,07%).

Από τις αρχές του 2026 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 25,12%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 266,518 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.757.331 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,89%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε χωρίς μεταβολή.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank (+3,32%), της Allwyn (+2,75%), της ΔΕΗ (+2,70%), της Optima Bank (+2,54%) και της Aktor (+2,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,77%), της Jumbo (-1,14%) και της Motor Oil (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 8.886.731 και 6.832.698 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 40,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 54 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+9,20%) και MIG (+6,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,57%) και Ιντερτέκ (-6,47%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,3600 +2,17%

ALLWYN: 14,5600 +2,75%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,4900 -0,105

CREDIABANK: 1,0280 +3,32%

METLEN: 49,0000 +0,29%

OPTIMA: 12,1000 +2,54%

ΤΙΤΑΝ: 51,8000 +1,67%

ALPHA BANK: 4,5600 +1,38%

AEGEAN AIRLINES: 12,0500 αμετάβλητη

VIOHALCO: 17,3200 +0,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,1800 +1,63%

ΔΑΑ: 10,6200 +1,34%

ΔΕΗ: 22,8200 +2,705

COCA COLA HBC: 53,9000 +0,56%

ΕΛΠΕ: 15,0900 -2,77%

ELVALHALCOR: 3,8400 -0,26%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,6150 +1,06%

ΕΥΔΑΠ: 12,3800 -0,16%

EUROBANK: 4,5820 +0,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5750 +0,08%

MOTOR OIL: 59,3500 -1,08%

JUMBO: 26,1000 -1,14%

ΟΛΠ: 40,9000 +0,62%

ΟΤΕ: 19,8000 -0,055

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,1000 +0,70%

Πηγή: ΑΠΕ

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