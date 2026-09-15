Βρετανοί κατάσκοποι αποκάλυψαν ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις με στόχο αντιφρονούντες ανά τον κόσμο

Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν μια ιρανική εκστρατεία χρήσης λογισμικού υποκλοπής, που αποσπούσε ευαίσθητα δεδομένα από στόχους σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονταν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) του GCHQ.

Οι ιρανοί «κυβερνο-δράστες» φέρεται να χρησιμοποίησαν λογισμικό υποκλοπής για τη συλλογή πληροφοριών, όπως στιγμιότυπα οθόνης και ιστορικό μηνυμάτων.

Οι μυστικοί πράκτορες στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψαν τη συνωμοσία σε συνεργασία με συμμάχους στις ΗΠΑ και την Ολλανδία.

Το NCSC ανέφερε ότι παρακολουθούσε ιρανούς κρατικούς χάκερ να προσπαθούν να παραπλανήσουν τους στόχους ώστε να κατεβάσουν λογισμικό ικανό να παρακολουθεί τις κινήσεις τους.

Οι κυβερνοεγκληματίες επίσης προσποιούνταν ότι ήταν επαφές σε υπηρεσίες όπως το WhatsApp, δημιουργούσαν σχέσεις εμπιστοσύνης και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν λογισμικό υποκλοπής που ονομάζεται «CHOSEN BRICK» για να κλέψουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Το λογισμικό υποκλοπής επιτρέπει στους επιτιθέμενους να κλέβουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές ενός στόχου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε το NCSC.

Επίσης, τους επιτρέπει να καταγράφουν το περιεχόμενο της οθόνης και να έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής.

Το NCSC δήλωσε ότι εκδίδει νέες οδηγίες προς όσους διατρέχουν κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Skynews

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