Ιράν: «Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι μας»

Snapshot Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, απέρριψε τα μηνύματα των ΗΠΑ για ενδεχόμενες συνομιλίες χωρίς προηγούμενες δεσμεύσεις.

Η Τεχεράνη δεν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της χώρας.

Ο Ρεζαΐ κάλεσε να μη δοθεί σημασία στις αντικρουόμενες δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς για διαπραγματεύσεις.

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή, ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις σκληρές δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών. Snapshot powered by AI

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ απέρριψε τα αντικρουόμενα, όπως τα χαρακτήρισε, μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση πριν ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο X, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας κάλεσε να μη δοθεί βάρος στις εναλλαγές της αμερικανικής ρητορικής, από το «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις» έως το «είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε».

«Τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα Στενά έχουν αλλάξει. Η διαχείριση της ζημιάς δεν θα σταματήσει όσα έρχονται. Καμία συζήτηση μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία», έγραψε.

Η νέα τοποθέτηση Ρεζαΐ γίνεται ενώ η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή και το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει αβέβαιο.