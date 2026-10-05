«Έβαλα 4 στα 4»: Ο Μητσοτάκης έπαιξε μπάσκετ και είχε ευστοχία 100%

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε τέσσερις εύστοχες προσπάθειες σε μπασκετάκι κατά την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το «4 στα 4» στο μπάσκετ με την επιδίωξη της τέταρτης εκλογικής νίκης το 2027.

Η εμφάνιση του Μητσοτάκη στην εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από κέφι και συμβολισμό, με διάθεση χιούμορ.

Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τρεις προηγούμενες εκλογικές νίκες του κόμματος ως βάση για την επόμενη προσπάθεια. Snapshot powered by AI

Με κέφι και… αέρα νικητή εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, με τον πρωθυπουργό να συνδέει μάλιστα το μπάσκετ με τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να ευστοχήσει και στις τέσσερις προσπάθειες στο μπάσκετ, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρευρισκόμενων.

«Έπαιξα μπάσκετ και έβαλα 4 στα 4. Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη», είπε στον κόσμο.

Προς το παρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είχε διάθεση για χιούμορ και έναν συμβολισμό με άρωμα… μπάσκετ.

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